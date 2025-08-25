25 августа 1944 года правительство Финляндии отправило в Москву официальную просьбу о прекращении боевых действий с Советским Союзом. Почему перемирие в 1944 году было подписано только со второй попытки? Могла ли Финляндия сохранить нейтралитет во время Второй мировой войны? Поможет ли Украине послевоенный опыт Финляндии в построении курса на добрососедские отношения с СССР? Об этом RTVI рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Вадим Мусаев.

Осколок бывшей империи

Великое княжество Финляндское с 1809 года входило в состав Российской империи, сохраняя при этом широкую автономию и некоторую обособленность. Уже с начала XX века в Финляндии активно развивалось сепаратистское движение. Его основной идеей было не только стремление получить независимость от России, но и создать Великую Финляндию, включающую в себя в том числе Восточную Карелию.

После предоставления в декабре 1917 года независимости в Финляндии в начале 1918 года вспыхнула своя гражданская война между красными и белыми. В мае 1918 года она завершилась победой белых во главе с создателем и главнокомандующим вооруженных сил Финляндии генералом Карлом Маннергеймом. Советская Россия как могла помогала красным финнам, а в течении российской гражданской войны между белофинскими войсками и частями Красной армии периодически вспыхивали вооруженные конфликты. И хотя эти многочисленные боестолкновения не были полномасштабной войной, в октябре 1920 года между РСФСР и Финляндией был заключен Тартуский мирный договор.

Тартуский мир оказался вынужденным компромиссом и не устраивал обе стороны.

В Финляндии были недовольны тем, что не осуществилась идея Великой Финляндии. Ей удалось заполучить лишь порт Петсамо (название современного поселка Печенга Мурманской области РФ в 1920-1944 годах — прим. RTVI) на побережье Баренцева моря, а прежняя административная граница между Великим княжеством Финляндским и остальной территорией Российской империи по реке Сестре теперь стала межгосударственной. Не зря правая финская пресса называла Тартуский договор позорным миром. В свою очередь, в Москве были недовольны тем, что государственная граница проходила слишком близко от Петрограда (с 1924 года — Ленинграда), что создавало потенциальные угрозы его безопасности.

Весь межвоенный период, несмотря на подписание в 1932 году договора о ненападении, между обеими странами сохранялось взаимное недоверие. Оно было отягощено памятью об обоюдном вмешательстве в гражданские войны в 1918-1920 годах и регулярными приграничными инцидентами. Например, в 1921-1922 годах финские вооруженные формирования регулярно вторгались в Карелию во время антибольшевистского восстания на ее территории.

Враждебные соседи

Напряжение между обеими странами особенно усилилось после прихода Гитлера к власти в Германии и во время правления в 1931-1937 годах президента Пера Эвинда Свинхувуда, известного своей русофобской и антисоветской позицией.

В Москве опасались, что враждебная Финляндия, где преследовали коммунистов и других левых, станет удобным плацдармом для нападения на СССР со стороны какой-либо европейской страны.

Неудивительно, что при таком уровне отношений на протяжении 1930-х годов по обе стороны границы активно развернулось строительство оборонительных сооружений. Все знают про линию Маннергейма с финской стороны, но меньше известно о том, что в СССР с конца 1920-х годов к северу от Ленинграда создавался Карельский укрепленный район (КаУР).

В течение 1938-1939 годов СССР неоднократно предлагал Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда (она проходила в 30 километрах от него) и уступить часть Карельского перешейка, Петсамо и острова в Финском заливе в обмен на вдвое большую территорию в Восточной Карелии. Кроме этого, Москва требовала от Хельсинки выделить в аренду полуостров Ханко для создания советской военно-морской базы. Финское руководство категорически отвергало эти притязания, а двухсторонние переговоры по этим вопросам не приносили никакого результата.

Как Сталин хотел советизировать Финляндию

Когда к началу ноября 1939 года стало ясно, что договориться ни о чем не удается, в Кремле склонились к силовому решению спора. Так началась советско-финляндская война 1939-1940 годов. В Финляндии ее называют Зимней войной (Talvisota), а у нас финской, хотя это не совсем корректно, потому что в историографии Финской войной (фин. Suomen sota, швед. Finska kriget) принято именовать Русско-шведскую войну 1808-1809 годов, после которой Финляндия перешла от Швеции к России.

Как известно, эта война завершилась победой Советского Союза, хотя и была достигнута им ценой больших человеческих и репутационных потерь. По Московскому мирному договору, заключенному 12 марта 1940 года, граница между обоими государствами действительно была отодвинута от Ленинграда, а Карельский перешеек с Выборгом отошел к СССР.

Трудно сказать, была ли советизация Финляндии изначальной идеей Кремля при подготовке к войне с ней или аппетит пришел во время еды.

Как известно, на следующий день после начала боевых действий советская сторона объявила о создании «народного правительства» Финляндии (Терийокского правительства) и провозглашении Финляндской Демократической Республики, с которой день спустя нарком иностранных дел СССР Молотов подписал договор о взаимной помощи и дружбе. В Москве войну планировали завершить за две-три недели. Но к марту 1940 года Сталину стало ясно, что это неосуществимо и все-таки придется договариваться с законными властями Финляндии.

Западная военная помощь Финляндии

Франция и Великобритания, которые в это время уже находились в состоянии войны с Германией, оказывали Финляндии всестороннюю военную помощь, а ближе к концу Зимней войны у них возникли планы отправить туда экспедиционный корпус через Швецию и Норвегию. Однако эти нейтральные скандинавские страны отказались предоставить для этого свои территории. Кроме того, германский посол в Хельсинки Виперт фон Блюхер предостерег финнов от получения помощи от врагов Третьего рейха.

Англичане и французы разрабатывали также планы бомбардировки советских нефтяных промыслов в Баку, но трудно сказать, насколько они были серьезны и осуществимы. Все эти факторы наряду с военными трудностями Красной армии повлияли на решение Сталина после прорыва линии Маннергейма прекратить дальнейшее наступление на Хельсинки и согласиться на мирные переговоры с Финляндией.

На стороне Гитлера

У финских историков существует теория сплавного бревна о том, что Финляндию занесло во Вторую мировую войну вихрем исторических событий, и от нее самой тогда мало что зависело. Отчасти с этим можно согласиться. Финляндия во время Второй мировой войны оказалась в очень сложной ситуации — гораздо более тяжелой, чем соседняя Швеция, сумевшая сохранить нейтралитет.

Если в Зимнюю войну нацистская Германия занимала нейтральную позицию, причем более благожелательную для Советского Союза, то ближе к концу 1940 года Третий рейх, планируя нападение на СССР, стремился привлечь на свою сторону как можно больше союзников, в том числе и Финляндию.

Поэтому с осени 1940 года начались довольно активные контакты между Берлином и Хельсинки. Немцы умело подогревали в Финляндии реваншистские настроения, чтобы вернуть недавно утраченные и захватить новые территории — всю Карелию до Белого моря и Онежского озера, а также Кольский полуостров. С помощью своего мощного пропагандистского аппарата Германия поддерживала опасения финляндского правительства, что якобы Советский Союз, несмотря на недавно заключенный мир, в любом случае хотел покончить с ее независимостью, как это недавно случилось со странами Прибалтики.

Немцы доверительно сообщали в Хельсинки, что Молотов во время визита в Берлин в ноябре 1940 года ставил вопрос перед своими нацистскими контрагентами, чтобы они позволили Москве развязать руки для окончательного решения финляндского вопроса. Насколько это было реально, сказать трудно, но с помощью подобных манипуляций накануне своего вторжения в Советский Союз немцы запугивали не только финнов, но и болгар, чтобы и они тоже выступили на стороне Третьего рейха.

И в итоге это Берлину удалось. На рубеже 1940-1941 годов началась поставка германского оружия в Финляндию, а потом и переброска немецких войск в финскую Лапландию. В первые три дня после нападения Гитлера на СССР нейтралитет Финляндии по сути был фикцией. Финским властям был нужен только предлог для вступления в войну на стороне Германии, и они вскоре его нашли — советские авиаудары по территории их страны. Так началась новая советско-финляндская война, которую в Финляндии принято называть войной-продолжением.

Роль Финляндии в блокаде Ленинграда

Трудно сказать, насколько советские бомбардировки городов Финляндии 25 июня 1941 года можно считать правильным и разумным решением, но это было ответом на действия люфтваффе. Немецкие самолеты, летевшие из Восточной Пруссии для налетов на советские города, дозаправлялись на финских аэродромах. Советские авиаудары по Финляндии дали ее правительству предлог для вступления в войну на стороне Гитлера, но даже если бы этих ударов не было, то нашелся бы какой-либо другой повод. Намерение финляндского руководства взять реванш за недавнее поражение и наконец-то воплотить мечту о Великой Финляндии было слишком очевидно.

Существует популярная среди некоторых историков версия, что главнокомандующий финской армии Карл Манннергейм очень любил Ленинград, в котором провел свои молодые годы, и из-за его якобы ностальгического настроения финские войска стояли на старой границе, держали фронт и не бомбили осажденный город.

На самом деле это все сказки, не имеющие отношения к реальности.

В финляндском руководстве намеревались оккупировать и аннексировать всю Карелию и весь Карельский перешеек до Невы, которая должна была быть линией разграничения между немецкой и финской оккупационными зонами. Это признают и финские исследователи. Об этом, например, писал историк Охто Маннинен в своей книге «Контуры Великой Финляндии. Вопрос о будущем и безопасности Финляндии в политике Германии 1941 г.».

То, что финские войска в 1941 году добровольно остановились на старой границе — это миф. На самом деле они просто не смогли ее преодолеть из-за ожесточенного сопротивления Красной армии. Нам очень повезло, что после победы над Финляндией в 1940 году оборонительные сооружения КаУР вдоль прежней границы не демонтировали, как это, например, случилось с Псковским укрепленным районом после присоединения Прибалтики в 1940 году.

Именно по этой причине немцы в 1941 году легко вошли на территорию Ленинградской области с запада, и Красной армии пришлось срочно формировать Лужский оборонительный рубеж, чтобы хоть как-то их притормозить. А вот КаУР, хотя и не был до конца достроен, все-таки пребывал в лучшем состоянии, чем Псковский укрепрайон. И именно там, на бывшей границе, финское наступление было остановлено.

Англосаксы против финно-угров

Существовал еще и важный международный фактор. В Лондоне пригрозили Хельсинки, что Великобритания в случае продолжения наступления Финляндии объявит ей войну.

Именно сочетание всех этих военных и дипломатических фактов, а не мнимая ностальгия Маннергейма и его любовь к Ленинграду, заставило финскую армию остановить дальнейшее наступление и перейти к позиционным боям. Финны воздерживались от более активных действий (например, от создания второго кольца вокруг Ленинграда, чтобы полностью его заблокировать и закрыть Ладожское озеро) не по гуманитарным соображениям, а из-за банального дефицита людских и материальных ресурсов.

Маннергейм берег не Ленинград, а свои силы. Прикомандированному к его ставке в Миккели немецкому генералу Вальдемару Эрфурту он как-то откровенно признался, что остановил наступление, потому что потерял слишком много своих людей. По этой же причине финны не обстреливали осажденный город. У них было слишком мало дальнобойных орудий, а у тех, что имелись в наличии, не хватало боезапасов. И свою авиацию финны тоже берегли. Они не бомбили Ленинград, зато регулярно наносили авиаудары по нашим аэродромам к северу от него — в Левашове, Токсове и Касимове.

Кстати, вплоть до недавнего времени определенная часть финского общества, доброжелательно настроенная к России, признавала вину своей страны за страдания жителей Ленинграда. Ведь без деятельного участия Финляндии блокада города была бы невозможна. Если южнее Ленинграда она была снята в январе 1944 года, то к северу от него финская армия держала фронт вплоть до успешного завершения Выборгско-Петрозаводской операции в августе 1944 года.

Перемирие со второй попытки

Уже с 1943 года, после поражения немцев под Сталинградом, и особенно после Курской битвы и выхода из войны Италии, в Финляндии появилось понимание того, что дальнейшее участие в войне на стороне Германии чревато катастрофой. С этого времени финляндское руководство осуществляло определенный зондаж почвы об условиях перемирия с Советским Союзом. Но очень долго все упиралось в самое главное препятствие, которое мешало прийти к соглашению — вопрос о границе. Финляндия стремилась вернуть старую границу, существовавшую до Зимней войны 1939-1940 годов, но в Москве с этим, естественно, были категорически не согласны.

Сначала двухсторонние контакты осуществлялись через советского посла в Швеции Александру Коллонтай. В марте 1944 года для прямых переговоров о мире в Москву прибыла финская делегация в составе Юхо Паасикиви и Карла Энкеля. Но выдвинутые Советским Союзом условия не устроили правительство Рюти — Линкомиеса, поэтому миссия Паасикиви — Энкеля потерпела неудачу. Только 25 августа, когда Красная армия во второй раз взяла линию Маннергейма, а в Финляндии сменилось высшее политическое руководство, финские власти в Хельсинки снова через Коллонтай запросили у Москвы перемирие.

Новое финляндское правительство состояло из политиков, которые хорошо знали Россию, долго в ней жили и говорили на русском языке. Именно эти люди сумели вывести свою страну из затяжной войны. 29 августа Сталин обозначил условия возобновления диалога — полный разрыв всех отношений с нацистской Германией и вывод или интернирование до 15 сентября всех немецких войск на территории Финляндии. 4 сентября между СССР и Финляндией вступило в силу соглашение о прекращении огня, а 19 сентября — перемирие. Его условия оказались для финнов более тяжелыми, чем условия мирного договора от 12 марта 1940 года.

Почему после войны СССР не оккупировал и не советизировал Финляндию

В 1944 году после успешного завершения Выборгско-Петрозаводской операции Красная армия не стала продолжать наступление вглубь Финляндии. В советском руководстве было понимание, основанное в том числе и на опыте Зимней войны 1939-1940 годов, что это вызовет в стране ожесточенное сопротивление. Такое развитие событий потребовало бы от Красной армии лишних колоссальных усилий, а также привело бы к огромным людским и материальным потерям. Поэтому в Москве решили оставить Финляндию в покое, а все силы и средства сконцентрировать на направлении главного удара — в сторону гитлеровской Германии.

Такая мягкость в отношении недавнего врага была вызвана прежде всего прагматическими соображениями.

Большую роль в советизации стран Центральной Европы сыграло присутствие на их территории советских воинских контингентов и советских оккупационных администраций. Финляндия избежала этой участи по вышеуказанным причинам, а после заключения в 1947 году мирного договора с СССР в стране стала формироваться линия Паасикиви — Кекконена. Главным ее содержанием стала не только нормализация отношений с Советским Союзом, но и благоприятный для СССР нейтралитет, общая демократизация политические жизни страны и легализация левых партий, в том числе коммунистической.

Видимо, после этого в Москве решили, что лучше иметь под боком нейтральную и дружественную Финляндию, чем пытаться снова полностью ее под себя подмять. Свою роль, наверное, сыграл и тот факт, что Финляндию, как и Швецию, послевоенный Советский Союз успешно использовал в качестве моста между Востоком и Западом.

Украинская финляндизация

Мирный договор между СССР и Финляндией подписали в 1947 году, а уже в 1948 году обе страны заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Неожиданную роль в развитии двухсторонних связей сыграли довольно крупные репарации, наложенные на Финляндию за ущерб, причиненный ею во время оккупации советских территорий. Часть этих репараций принималась не деньгами, а натурой — товарами народного потребления, оборудованием или, например, гражданскими судами. Это стимулировало развитие секторов финляндской промышленности, ориентированных на Советский Союз.

В политическом отношении важную роль сыграл тот факт, что Паасикиви и Кекконен были реалистами, в отличие от нынешних финских властей.

Они понимали, что иметь под боком могучего соседа и конфликтовать с ним — это контрпродуктивно и невыгодно. Послевоенные финские руководители считали, что лучше поддерживать с СССР мирные партнерские отношения, но при этом стараться по возможности интегрироваться в западные политические и экономические структуры.

Отсюда и была такая осторожная, но крайне выгодная и успешная политика. Хотя, конечно, при этом Финляндии пришлось в чем-то поступиться и ее суверенитет имел несколько ограниченный характер. Именно поэтому линия Паасикиви — Кекконена породила на Западе термин «финляндизация», означающий некоторую политическую и экономическую зависимость маленькой страны от большого соседа.

Если сравнивать послевоенную Финляндию и современную Украину, то, судя по всему, нынешнее украинское руководство явно не желает какого-либо разумного компромисса с Россией. Нужны очень веские аргументы, чтобы настроить его на более реалистическое видение ситуации. Но для будущих поколений украинских политиков, если они окажутся мудрыми и здравомыслящими людьми, линия Паасикиви — Кекконена действительно может стать образцом для грамотного выстраивания послевоенных отношений с нашей страной.

