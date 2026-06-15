Актриса театра и кино Татьяна Плетнева умерла в 48 лет. Об этом сообщили РИА Новости в ее семье. Предположительной причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил Пятому каналу источник в окружении артистки. Дату и место прощания объявят позднее.

О смерти Плетневой вечером 14 июня написал режиссер Иван Никитин.

«Танечка, как так? <…> Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений», — говорится в записи во «ВКонтакте».

Mash называет Плетневу «королевой эпизодов» и пишет, что причиной смерти стал рак печени: по данным канала, актриса «сгорела за несколько месяцев». По словам собеседника Пятого канала, артистка умерла в больнице и в последнее время сильно похудела.

Друг покойной актрисы Михаил Мухин рассказал «Абзацу», что о серьезных проблемах с ее здоровьем стало известно минувшей весной, когда она внезапно перестала публиковать посты в соцсетях. По его словам, на заданный им тогда вопрос о причине этого затишья Плетнева ответила, что ходит по врачам, но они не могут поставить диагноз.

«Вся в капельницах, но писала, что держится огурцом», — поделился Мухин.

Он добавил, что организацией прощания и похорон занимается сестра актрисы, которая и сообщит дату, время и место.

«Мне кажется, что ее, скорее всего, увезут в Питер, она ведь оттуда родом», — предположил друг артистки.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске Удмуртской АССР. Сниматься в теле- и кинопроектах она начала почти в 30 лет, за годы карьеры актриса сыграла более чем в 180 картинах. Училась в Петербурге — в Балтийском институте иностранных языков и межкультурного сотрудничества, в мастерской Петра Вельяминова.

Одной из первых работ актрисы стало небольшое появление в комедийном проекте «Наша Russia». Затем были яркие эпизоды во многих популярных сериалах, среди которых «Закон и порядок», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «След», «Кухня», «Реальные пацаны», «СашаТаня», «Склифосовский».

Только в 2025 году вышло около десятка проектов с ее участием, в том числе семейный комедийно-приключенческий фильм «Царевна-лягушка». Еще два проекта находятся в производстве и должны выйти в этом году.

По данным SHOT, Плетнева снималась и в музыкальных клипах, в одном из которых появилась вместе с Дональдом Трампом.