После заключения мирной сделки между США и Ираном нефть может осенью подешеветь до $65 за баррель или даже до более низких отметок. Таким прогнозом с «Абзацем» поделился финансовый эксперт Андрей Бархота.

До конца лета нефтяная цена будет примерно на уровне $72—75 за баррель, но вероятны ее скачки из-за попыток радикальных группировок снова дестабилизировать ситуацию в Ормузском проливе, полагает он.

«Однако в долгосрочной перспективе стоимость сырья будет снижаться. Осенью мы вполне можем увидеть уровень в $65 за баррель, а возможно, и ниже», — сказал экономист.

По его словам, для России это не станет неожиданностью, поскольку на длительное затягивание конфликта мало кто рассчитывал. Президент США Дональд Трамп добивался сделки, держа в уме промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, на которых его Республиканской партии не нужно поражение.

Также в процесс деэскалации активно включились Европа, где падает ВВП, а также Китай, недовольный нестабильностью на рынке, отметил Бархота.

Он пояснил, что дальнейшему снижению цен на энергоносители будет способствовать постепенное устранение факторов, которые ограничивали поставки.

«В урегулировании конфликта заинтересованы все стороны, пострадавших сейчас больше, чем бенефициаров», — заключил эксперт.

На 107-й день войны, 14 июня, американский президент Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади объявили, что достигли предварительной договоренности о прекращении войны и возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что «полностью разрешает беспошлинное открытие» пролива. По его словам, после подписания соглашения в пятницу (19 июня) Ормузский морской коридор будет разминирован и «нефть снова потечет» через него, обеспечивая поставки по региону и всему миру.

Трамп неоднократно предсказывал «обрушение» цен на нефть после того, как будет подписана мирная сделка с Ираном. До войны нефть эталонной марки Brent стоила меньше $70, что считалось «нормой», напоминает CNN. После воскресных заявлений Вашингтона и Тегерана она упала ниже $85 — это на $25 ниже пиковых показателей месяц назад.

Однако рынок пока далек от оптимизма: фьючерсные сделки на 2027 год и далее практически не изменились, отмечает телеканал.

Хотя цены на нефть с ближайшим сроком поставки впервые за несколько месяцев упали ниже $90, фьючерсный рынок по-прежнему не прогнозирует падения цен ниже $70 долларов до конца 2031 года, указывает CNN.