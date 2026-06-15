США и Иран объявили о мирном соглашении, которое едва не сорвалось из-за удара Израиля по Ливану. Церемония подписания назначена на 19 июня в Швейцарии. Для обеих сторон это особое событие: впервые за 47 лет Тегеран и Вашингтон встретятся на столь высоком уровне.

Война Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ходе боевых действий погибло высшее руководство Ирана, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. О том, что Тегеран и Вашингтон заключили сделку, в ночь на 15 июня сообщили глава Белого дома Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно сообщаю о снятии американской морской блокады. Суда мира, запускайте двигатели! Пусть течет нефть!» — написал Трамп в Truth Social.

Он отметил, что это «великое соглашение» принесет «мир и безопасность всему региону».

«Многие президенты пытались заключить мир с Ираном — все они потерпели неудачу до меня. После подписания сделки в пятницу Ормузский пролив будет открыт для разминирования. Нефть снова будет поступать в оба конца для региона и всего мира», — добавил американский лидер.

Трамп также отметил роль президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Церемония официального подписания состоится 19 июня в Швейцарии. Это будут переговоры на самом высоком уровне между двумя странами за 47 лет, с момента разрыва дипломатических отношений после Исламской революции 1979 года и захвата американского посольства в Тегеране.

По данным The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, Иран на церемонии представят спикер парламента, главный переговорщик Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Со стороны США — вице-президент Джей Ди Вэнс. Вэнс не исключил, что на церемонии появится и сам Трамп: «Я точно там буду, но есть вероятность, что и президент приедет».

МИД Ирана официально объявил о победе Тегерана в войне с США. Гарибабади, как пишет агентство Tasnim, заявил: «Мы победили Америку. В меморандуме они обязались положить конец конфликту». Вместе с тем он отметил: «Вооруженные силы Ирана будут постоянно держать палец на спусковом крючке».

Что будет в меморандуме

Иранское агентство Mehr опубликовало пункты мирного соглашения:

Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан;

США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет;

Полное снятие морской блокады в течение 30 дней;

США будут должны вывести свои войска из районов вокруг Ирана;

Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана;

Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных; предоставление Ирану полного доступа к финансовым активам;

США и их союзники разрабатывают планы восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд;

60-дневные переговоры по ядерным вопросам, полному снятию первичных и вторичных санкций США, а также ограничений, закрепленных резолюциями Совета Безопасности ООН и решениями Совета управляющих МАГАТЭ;

Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не производить ядерное оружие;

США обязуются не наращивать военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции;

Разблокировка $24 млрд замороженных иранских средств в течение 60-дневного переговорного периода; половина суммы поступает Тегерану авансом — до начала переговоров;

Создание механизма мониторинга исполнения соглашения;

Итоговый документ будет закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН;

Финальные переговоры не начнутся, пока не будет разблокирована половина замороженных средств, не будут приостановлены нефтяные санкции и не будет снята морская блокада. В центре будущих договоренностей — судьба обогащенных материалов, вопрос обогащения урана, снятие санкций и программа экономического восстановления. Иранская ракетная программа и поддержка Тегераном региональных группировок окончательно исключены из повестки.

Согласно данным Financial Times, Ормузский пролив будет открываться поэтапно — по мере разминирования в течение первых 30 дней. В течение 60 дней Иран обязуется не взимать плату за проход судов.

Снятие санкций с исламской республики также будет поэтапным — в зависимости от прогресса переговоров и выполнения Ираном обязательств, включая передачу запасов высокообогащенного урана и демонтаж ядерных объектов. По данным FT, сейчас в Иране хранится более 9 т обогащенного урана, из которых около 440 кг доведены почти до оружейного уровня. Стороны также договорились установить правовой режим судоходства в водах Персидского залива.

Удар по Бейруту и ультиматум Тегерана

Соглашение едва не сорвалось за несколько часов до объявления после удара израильских ВВС по позициям «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате атаки три человека погибли, 16 получили ранения. Инцидент произошел в тот момент, когда американская сторона готовилась подписать меморандум.

По данным NYT, командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приказало вооруженным силам привести ракеты в боевую готовность для удара по Израилю. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к сдержанности, предупредив генералов: иранская ответная атака спровоцирует израильское возмездие, и Тегеран окажется в ловушке, расставленной Нетаньяху для срыва сделки. Галибаф сообщил катарским посредникам, что Иран планирует атаковать Израиль и приостанавливает подписание.

Тогда вмешался Трамп: он лично потребовал от Тегерана воздержаться от удара и пообещал, что после подписания соглашения Израиль прекратит операции в Ливане. Катарская делегация вылетела в Тегеран, чтобы довести переговоры до конца. Гарибабади позже заявил, что финальная фаза кризисной дипломатии заняла 15 часов непрерывных переговоров при посредничестве Катара.

Иранское агентство Fars со ссылкой на доклад секретариата Высшего совета национальной безопасности сообщило, что уступки, сделанные американской стороной в последнюю минуту, убедили Тегеран отказаться от удара и вернуться за стол переговоров. Среди них — гарантии территориальной целостности Ливана, вывод израильских войск и немедленное снятие морской блокады.

Кроме того, Трамп заявил Axios, что взбешен «абсолютно бесцеремонным» решением Израиля нанести удар именно в этот момент и что Нетаньяху проявил «нулевое суждение». По его словам, он лично высказал свое возмущение премьеру. Нетаньяху и израильское правительство, в свою очередь, назвали условия сделки «ошибочным американским шагом», который оставляет Израиль под угрозой со стороны Ирана.

Иран не хотел заключать мир в день рождения Трампа

Соглашение было зафиксировано в ночь на 15 июня — специально. По данным NYT со ссылкой на двух иранских чиновников, Тегеран намеренно тянул переговоры до наступления полуночи по местному времени, чтобы сделка не совпала с днем рождения Трампа: 14 июня президенту США исполнилось 80 лет. Разница во времени в 7,5 часа между Ираном и США позволила обеим сторонам заявить, что соглашение подписано в «правильный» для каждого из них день.

Еще 13 июня Трамп написал в Truth Social, что сделка будет подписана в воскресенье, 14 июня. Иранское агентство Fars тогда ответило: «Никакого соглашения в сроки, объявленные Трампом, точно не будет».

Пункт о ядерном оружии

Вэнс пояснил, что смысл сделки не только в запрете на разработку ядерного оружия, но и на его приобретение: «Это включено в соглашение». Трамп добавил, что условия соглашения устраивают Нетаньяху, поскольку Иран ни при каких обстоятельствах не получит ядерного оружия.

NYT напоминает, что Иран и ранее обещал никогда не создавать ядерное оружие. Кроме того, пока не решен вопрос с тем, что будет с почти 9 т накопленного обогащенного урана.

Трамп также предупредил: если в пятницу окончательное мирное соглашение подписать не удастся, США возобновят бомбардировки. Альтернативный вариант, по его словам, — США станут «стражами Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов стран региона.

Кроме того, NYT обращает внимание на важность этой сделки для Трампа. Издание напоминает, что американский президент обещал не допустить новых войн — и в итоге начал одну. Тем временем рост цен на топливо из-за войны с Ираном ударил по потребителям, рейтинг одобрения главы Белого дома и без того остается низким, а промежуточные выборы приближаются. Республиканцы, по данным издания, в большинстве своем хотят поскорее закрыть иранскую тему.

NYT также указывает: условия сделки — «очень далеко» от «безоговорочной капитуляции», которую Трамп требовал в начале войны. Иран выстоял под мощными ударами США и Израиля, потерял высшее руководство, понес огромный экономический и военный ущерб, но сохранил устойчивость и к тому же значительный арсенал баллистических ракет. Параллельно, как отмечает NYT, США сами израсходовали собственные запасы боеприпасов до тревожного уровня.

Реакция мирового сообщества

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сделку «чрезвычайно важным шагом» и призвал к восстановлению беспошлинного судоходства.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал содействие в открытии Ормузского пролива: «Возобновление морского судоходства без ограничений и сборов — необходимое условие региональной стабильности и устойчивости мировой экономики».

Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил обе стороны с соглашением, которое «поможет укрепить в регионе мир и безопасность».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити охарактеризовала соглашение как существенный этап на пути к урегулированию и выразила надежду на реальное обеспечение свободного судоходства в проливе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение «может проложить путь к прочному миру», и предупредил: «В преддверии дня подписания необходимо избегать риторики и действий, способных усилить напряженность, и опасаться возможного саботажа».

В Израиле, по данным NYT, условиями сделки недовольны. Израильский источник издания назвал ключевой проблемой: отсутствие четких ответов на вопрос о судьбе иранских запасов обогащенного урана. «Судя по всему, соглашение опирается на добрую волю Ирана», — резюмировал собеседник газеты. По данным СМИ, Нетаньяху позднее заявил Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и продолжит операцию.