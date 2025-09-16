Падение загадочных дронов в Польше 10 сентября ухудшило и без того плохие отношения России с Западом. Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал RTVI, чем опасны подобные инциденты, похожа ли нынешняя ситуация на самые мрачные времена холодной войны и когда Россия перестанет быть пугалом для Европы.

Инцидент с БПЛА в Польше — провокация или сбой

Когда в воздушное пространство другого государства залетает сразу 19 беспилотников, то вряд ли имеет смысл всерьез говорить о каком-то непреднамеренном техническом сбое. Если верить обнародованным картам, то видно, что эти дроны целенаправленно шли с разных направлений в сторону аэропорта Жешува (Крупного логистического узла, через который проходит бо́льшая часть западных поставок оружия на Украину — прим. RTVI). Поэтому я не исключаю, что это была чья-то спланированная акция. Кто именно ее осуществлял и какие цели при этом преследовал, была ли это провокация или демонстрация возможностей — об этом мы узнаем когда-нибудь потом.

В любом случае этот инцидент показал неготовность противовоздушной обороны (ПВО) восточного рубежа НАТО в целом и Польши в частности к отражению массированных атак беспилотников типа «Гербера» или «Герань». Если из 19 беспилотников обнаружили и уничтожили только 3 или 4, а остальные потом еще искали два дня, то это означает, что польская ПВО как часть общей ПВО НАТО не прошла этот стресс-тест. Инцидент наглядно показал, что ее системы мониторинга воздушной обстановки оказались полностью не готовы к такого рода угрозам.

Посмотрим, какие реальные выводы будут сделаны из этой ситуации. Наверняка в Североатлантическом альянсе проведут работу над ошибками. Сейчас руководство НАТО объявило о принятии срочных мер по усилению противовоздушной обороны Польши и проведении операции «Восточный часовой». Это включает в себя переброску авиации, систем ПВО и ограниченных военных контингентов на восток Польши и в другие страны восточного фланга НАТО поближе к границам Белоруссии и России.

Это вполне объяснимая реакция, но на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025» такие меры могут лишь создать дополнительное ненужное напряжение. Любая эскалация, даже на своей собственной территории, всегда чревата какими-то проблемами.

Как нас учил Антон Павлович Чехов, висящее на стене ружье должно непременно выстрелить.

Всякое усиление военной активности в приграничных регионах в условиях политической враждебности всегда чревато какими-либо случайными ошибками, преднамеренными провокациями или эксцессами исполнителей. То, что мы сейчас наблюдаем — это очень опасная ситуация.

Сравнение «Запада-2025» с «Западом-81»

Если нынешние российско-белорусские учения «Запад-2025» сравнивать с учениями «Запад-81», то можно найти как сходства, так и отличия. Масштаб их разный, а вот идеологическая база та же самая. В 1981 году отрабатывалось взаимодействие вооруженных сил всех стран, входящих в Организацию Варшавского договора, поэтому масштаб тех учений был воистину грандиозным. Теперь же речь идет только об армиях России и Белоруссии.

В идеологическом плане замысел учений схожий — отработка ведения боевых действий с вероятным противником на западном направлении. Как и в 1981 году, нынешние учения проводятся вблизи границы с Польшей. Тогда они происходили на второй год войны в Афганистане, а сейчас — на четвертый год специальной военной операции на Украине.

Этот факт, кстати, вызвал некоторое недовольство в среде военкоров. Некоторые из них считают, что устраивать в нынешних условиях какие-то демонстративные игрища — это нерациональное расходование бюджетных средств. Например, авиация, по их мнению, сейчас больше бы пригодилась в небе над Украиной, а не над Белоруссией.

Градус истерии

Если сравнивать нынешний градус взаимной враждебности, порой переходящей в истерию, с ситуацией начала 1980-х годов, то в то время он был несопоставимо выше. Тогда, в самый острый и опасный момент холодной войны, я был ребенком и прекрасно помню всеобщий страх ядерной войны. Все вокруг осознавали, что однажды мир может внезапно прекратить свое существование, что завтра может не наступить.

Но сейчас такого ощущения нет. В наше время, когда любая информация доступна широким массам, все понимают, что на самом деле никто ни на кого нападать не собирается. Потому что у одной стороны элита укоренена на Западе детьми и недвижимостью, пусть и арестованной, а другую сторону беспокоит только то, чтобы отсюда что-то к ним туда не прилетело.

Европа точно не готова воевать и не располагает для этого нужными ресурсами. Настроения по нашу сторону границы могут быть вполне боевыми, но к набору сил и средств тоже есть вопросы.

В этой связи еще раз повторю важную мысль — сейчас любой случайный эксцесс или провокация могут быть расценены как агрессия. Всякая внезапная эскалация по обе стороны границы в нынешней обстановке всеобщего психоза может привести к непредсказуемым и тяжелым последствиям.

Жупел для Европы

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году многие недоброжелатели России на Западе резко активизировались. Поскольку они всегда говорили об извечной агрессивности и кровожадности нашей страны, то теперь решили, что в их руках появились дополнительные козыри. Отныне они успешно используют эту ситуацию для дальнейшего продвижения своих русофобских идей.

В этих условиях руководство стран Запада и военно-политическое руководство НАТО осознало свою неготовность к военному столкновению с Россией.

Поэтому в Европе уяснили необходимость срочного проведения своеобразной военной революции. Чтобы выйти на нужный уровень боеготовности своих вооруженных сил, европейским лидерам было необходимо немедленно провести морально-идеологическую мобилизацию населения, чтобы оно согласилось на усиление военного потенциала и, как следствие, резкую накачку военно-промышленного комплекса.

Чтобы избиратели одобрили милитаризацию европейской экономики, им нужно предъявить экзистенциального врага, на противостоянии с которым можно найти основания для своего существования. Таким жупелом, в борьбе с которым европейские элиты пытаются сплотить вокруг себя своих граждан, сейчас назначали Россию.

В Брюсселе и в прочих европейских столицах прекрасно понимают, что их избиратели не горят желанием воевать с кем бы то ни было, даже если возникнет действительно экзистенциальная угроза. Главной угрозой Европы сейчас обозначена Россия, а не нашествие мигрантов, которое действительно угрожает самим основам существования европейской цивилизации. Там никто не хочет, и не планирует, и не будет воевать.

Поэтому европейские элиты понимают, что без нагнетания антироссийской истерии эта ситуация не изменится. Соответственно, они устанавливают какие-то мифические даты, что Россия нападет на Европу то в 2028 году, то в 2029-м, то в 2030-м. Нам надо еще сказать Европе большое спасибо за ее многополярность, что там существуют разные точки зрения, и не все разделяют это мастерски инспирированное массовое помешательство вокруг российской угрозы.

Что дальше

В ближайшей перспективе дальнейшее развитие ситуации вокруг взаимоотношений России с Западом будет зависеть от решений конкретных политических лидеров. Если, например, удастся каким-либо образом прекратить или приостановить боевые действия на Украине, то это неизбежным образом повлечет за собой серьезное изменение ситуации.

Если за этим последует разрядка международной напряженности с участием европейских политиков и российского руководства, то это вызовет новые существенные изменения в международной обстановке. Повторюсь — здесь все очень сильно будет зависеть от конкретных решений и действий конкретных лидеров государств в конкретных обстоятельствах. Все решения будут приниматься в зависимости от ситуации на уровне первых лиц.

