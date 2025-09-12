НАТО запускает операцию «Восточный часовой» с целью укрепления своих позиций на восточном фланге. В ней будут участвовать силы нескольких стран блока, включая Данию, Германию, Францию и Великобританию, заявил генсек альянса на пресс-конференции с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача», — отметил Рютте.

В свою очередь Гринкевич заявил, что операция затронет весь восточный фланг блока. По его словам, в рамках «Восточного часового» будут комплексно задействованы средства воздушной и наземной обороны.

Генерал подчеркнул, что операция задумана как гибкий и оперативный инструмент, призванный обеспечить целенаправленное сдерживание и оборону в нужное время и в нужном месте. Важным компонентом станет налаживание обмена информацией между странами-участницами.

Запуск операции «Восточный часовой» стал прямым ответом на инцидент со сбитыми над Польшей 10 сентября беспилотниками, которые Варшава идентифицировала как российские.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал эту позицию, заявив, что у альянса «нет никаких сомнений» в их происхождении, при этом уточнив, что расследование о «намерениях», стоявших за этим инцидентом, продолжается.

Со своей стороны российское посольство в Варшаве отвергло обвинения, заявив, что Польша не предоставила доказательств, а дроны, по его данным, летели со стороны Украины.

Министерство обороны России также добавило, что не планировало ударов по польской территории, а используемые в тот день для атак на объекты ВПК на западе Украины российские беспилотники имеют дальность не более 700 километров.