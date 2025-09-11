После падения дронов в Польше НАТО готовит на своём восточном фланге «оборонительный военный ответ» для усиления сдерживания, а также разрабатывает «политический ответ» на произошедшее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материалу, координацию «оборонительного военного ответа» поручат верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. Именно на нём лежит ответственность за планирование и проведение всех операций альянса. Гринкевич отмечал, что на текущий момент блок не пришёл к однозначному выводу относительно того, являлся ли инцидент с беспилотниками умышленными действиями или произошёл непреднамеренно.

Как отмечает агентство, первый политический ответ последовал ещё накануне, 10 сентября. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с лидерами стран альянса возложил ответственность за попадание дронов в Польшу на Россию, назвав произошедшее «безрассудным».

Выступая 10 сентября в Сейме, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что зафиксировано и точно отслежено 19 случаев нарушения воздушного пространства, подчеркнув, что эти данные не являются окончательными. По его словам, подтверждена информация о трёх сбитых беспилотниках.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сообщении в X охарактеризовало инцидент как «акт агрессии, создавший реальную угрозу безопасности» граждан и выразило благодарность за содействие авиации НАТО, включая голландские истребители F-35. Позднее в альянсе уточнили, что уничтожение беспилотников стало результатом совместных действий международной коалиции, в которую вошли ВВС Польши, Нидерландов, Италии и Германии.

Польша инициировала консультации по Статье 4 Вашингтонского договора, предусматривающей совместные обсуждения в случае угрозы безопасности государства-члена НАТО, на что альянс ответил согласием. В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в НАТО не квалифицируют инцидент с проникновением беспилотных аппаратов в воздушное пространство Польши как акт военного нападения на страну.

Российское оборонное ведомство, в свою очередь, подчеркивало, что удары по целям на польской территории не планировались, а применяемые ударные беспилотники имеют максимальную дальность полёта не более 700 километров. Посол России в Польше Андрей Ордаш заявил, что выдвигаемые Варшавой обвинения являются беспочвенными и ничем не подтверждены.