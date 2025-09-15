Глава МИД Польши Радослав Сикорский напомнил, что предоставление гарантий безопасности Украине призвано «сдерживать потенциального противника». При этом, по словам министра, в Европе нет добровольцев для участия в потенциальной войне с Россией.

«[Гарантии безопасности подразумевают], что если после наступления мира Россия попытается что-либо предпринять против Украины, мы можем начать войну с Россией. Сейчас я нахожу это не очень правдоподобным. <…> Я не вижу добровольцев», — пояснил Сикорский в разговоре с The Guardian.

Он добавил, что в международных отношениях нет ничего более опасного, чем «давать гарантии, которые не вызывают доверия».

Польские власти сообщили, что в ночь на 10 сентября страна подверглась атаке «огромного количества» иностранных беспилотников. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры стран альянса обвинили в произошедшем Россию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что было зафиксировано 19 случаев нарушения воздушного пространства. Часть дронов сбили — в их уничтожении участвовала международная коалиция, включая ВС Польши, Нидерландов, Италии и Германии.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X назвало произошедшее «актом агрессии, создавшим реальную угрозу безопасности» граждан. При этом Reuters со ссылкой на источники утверждал, что альянс не квалифицирует произошедшее как акт военного нападения на страну. НАТО в ответ на на инцидент с БПЛА в Польше была запущена операция «Восточный часовой» с целью укрепления своих позиций на восточном фланге.

Позднее Сикорский уточнил, что беспилотники, направленные в Польшу, не были начинены взрывчаткой. Произошедшее он назвал попыткой России проверить реакцию НАТО «путем постепенной эскалации, не вызывая полномасштабных ответных мер».

Посол России в Польше Андрей Ордаш заявил, что выдвигаемые Варшавой обвинения являются беспочвенными и ничем не подтверждены. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, дальность полета используемых российской армией ударных беспилотников, которые якобы пересекли польскую границу, составляет не более 700 км.