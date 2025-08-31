Германия больше не планирует отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев, утверждает Bild со ссылкой на источники. Ранее предполагалось, что немецкие бойцы могут поехать в страну для наблюдения за прекращением огня в случае его установления. Теперь Берлин намерен сконцентрироваться на финансовой помощи Киеву, пишет издание.

По данным Bild, позиция немецкой стороны изменилась в связи с тем, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль сомневаются в скорой встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

«Это [отсутствие мирных переговоров на высшем уровне] значительно отдаляет обеспечение гарантий безопасности западными военнослужащими», — указывает издание.

При этом источники в правительственных кругах отметили, что Германия может вновь вернуться к рассмотрению вопроса об отправке своих солдат на Украину, если американский лидер Дональд Трамп «сделает шаг назад» и поддержит эту инициативу. Однако в данный момент, по их словам, признаков этого не наблюдается.

В настоящее время правительство ФРГ намерено обеспечить гарантии безопасности Киеву деньгами. Кроме того, по утверждению источников Bild, Берлин настаивает на том, чтобы «украинские вооруженные силы продолжали действовать в случае прекращения огня, чтобы удержать Россию от нового нападения».

Ранее Трамп заявил, что исключает возможность отправки американских войск на Украину для обеспечения потенциального мирного соглашения с Россией. При этом он отметил, что Вашингтон может оказать Киеву «авиационную поддержку».

«Они готовы разместить людей на земле. Мы готовы им помочь, особенно, вероятно, если речь идет о воздушной помощи», — пояснил американский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что британцы, французы, немцы, турки и другие якобы готовы проводить операции по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, но не на передовой. По словам французского лидера, присутствие военного контингента других стран на Украине является одним из гарантий безопасности страны.

19 августа агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что около 10 стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. Характер поддержки со американской стороны собеседники агентства назвали «неясным».

Российская сторона выступает против всех сценариев с размещением войск стран НАТО на Украине. Как отмечал МИД России, это может привести к «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

«Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», — указывала пресс-служба ведомства.

Его глава Сергей Лавров в интервью NBC News критиковал европейских лидеров за попытки исказить итоги аляскинских переговоров Путина и Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины и свести все разговоры об этом к «готовности Запада отправить оккупационные силы для сдерживания России». Однако, подчеркнул глава российской дипломатии, урегулирование конфликта возможно только при достижении «консенсуса, учитывающего базовые интересы России».