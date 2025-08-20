Около десяти государств готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным собеседников агентства, встреча европейских чиновников, которая состоялась 19 августа, была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.

При этом характер поддержки со стороны США остается неясным, отмечает Bloomberg.

По итогам саммита в Анкоридже спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва согласна на гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о том, чтобы ввести нечто похожее на статью 5 договора НАТО.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что присутствие военного контингента других стран на Украине является одним из гарантий безопасности страны. По его словам, британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь исключил возможность отправки американских войск на Украину для обеспечения потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон может оказать Украине «авиационную поддержку» для обеспечения гарантий безопасности. По словам Трампа, в любом случае эти гарантии не могут быть предоставлены в рамках НАТО, и исключил вступление Украины в Североатлантический альянс.

Российская сторона выступала против сценариев с размещением войск стран НАТО на Украине. В МИД говорили, что это «чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

«Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», — сказано в пресс-релиз ведомства.