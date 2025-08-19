Президент США Дональд Трамп исключил возможность отправки американских войск на Украину для обеспечения потенциального мирного соглашения с Россией. Давая телефонное интервью телеканалу Fox News, он заявил слушателям: «У вас есть мои гарантии [неразмещения войск], а я президент».

При этом Трамп сообщил, что Вашингтон может оказать Киеву «авиационную поддержку» для обеспечения гарантий безопасности. Он в очередной раз подчеркнул, что в любом случае эти гарантии не могут быть предоставлены в рамках НАТО, и исключил вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Они готовы разместить людей на земле. Мы готовы им помочь, особенно, вероятно, если речь идёт о воздушной помощи», — заявил американский лидер.

Он также утверждает, что по-прежнему оптимистично оценивает возможность достижения соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Генсек НАТО Марк Рютте накануне на встрече в Белом доме назвал обещание Трампа вместе с Европой предоставить Украине гарантии безопасности «значительным прорывом». При этом на пресс-конференции после этой встречи президент США отказался отвечать на вопрос о том, могут ли войска Пентагона быть размещены на Украине в качестве «растяжки», защищающей ее территории от России в будущем.

По итогам переговоров Трампа с Путиным и Зеленским было решено, что российский и украинский лидеры проведут личную встречу. По данным AFP, президент РФ предложил сделать это в Москве, но Зеленский отказался.