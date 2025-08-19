Действительно ли президент США Дональд Трамп старается ради Нобелевской премии мира, каким в Евросоюзе видят завершение военного конфликта на Украине, способны ли Владимир Путин и Владимир Зеленский договориться во время личной встречи — об этом в блиц-интервью RTVI рассказал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Тьерри Мариани.

Сможет ли Трамп добиться мира

Я думаю, Трамп действительно хочет заключить мир. Он осознает, что это будет сложно, но он хочет этого. А Европа, по сути, хочет просто прекращения огня. Для Евросоюза это своего рода прокси-война. И ему это на руку.

Россия же хочет глобальной безопасности. Сейчас самый важный вопрос не в том, чтобы остановить эту ***** [военный конфликт] на несколько недель. Правильный подход — предотвратить риск войны в Европе на долгие годы.

Действительно ли Трамп делает все ради Нобелевской премии

Мне все равно, получит Трамп Нобелевскую премию или нет. Но если мы придем к миру, потому что Трамп хочет Нобелевскую премию, почему бы и нет? Я заметил, что на данный момент Трамп — единственный, кто пытался найти решение. Я не видел никакого реального мирного плана от Евросоюза. План ЕС заключается в том, чтобы продолжать ***** [военный конфликт] до тех пор, пока Украина не победит Россию. Но все знают, что это невозможно. Все знают, что продолжают гибнуть невинные люди, причем с обеих сторон, поэтому необходимо остановиться.

Если Трампу удастся остановить ***** [военный конфликт], потому что он хочет получить Нобелевскую премию мира или, к примеру, выиграть на Олимпийских играх, мне все равно. Главное, что все закончится.

Чего хочет Евросоюз

Европейский союз хочет прекращения огня по примеру договора «Минск-2». Но что это было на самом деле? [Бывший канцлер Германии] Ангела Меркель и другие европейские лидеры потом рассказывали, что в Европе на самом деле никто не хотел соблюдать это соглашение о прекращении огня, нужно было время для восстановления украинской армии.

Я не знаю, каков план Европейского Союза по мирному урегулированию. Они не хотят допускать обмена территориями, это полное безумие. Также после наступления мира они хотят, чтобы Россия выплатила репарации. Но их видение невозможно воплотить в реальности. Это то же самое, что сказать: «Я хочу быть вашим другом», но при этом за столом переговоров постоянно побеждать.

И именно это обсуждается в Евросоюзе: они говорят, что хотят заключить мир с Россией. Но о чем вообще может идти речь? Ни о территориях, ни о правительстве. Уверен, что ЕС на самом деле хочет, чтобы ***** [военный конфликт] продолжался.

Состоятся ли переговоры Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вполне может быть организована в ближайшие недели. Но по ее итогам может и не быть никакого соглашения, а просто публичные заявления.

Многие в последнее время вспоминают о ситуации между Северной и Южной Кореями: по их законам, война все еще продолжается, однако уже более 70 лет там действует режим прекращения огня.