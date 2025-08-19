Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 18 августа предложил встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), которое в свою очередь ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник агентства утверждает, что Зеленский сразу же ответил отказом на предложение Путина. Других подробностей не приводится. В Кремле пока не комментировали эту информацию.

По итогам переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, состоявшихся 18 августа в Белом доме, американский президент провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы, среди прочего, обсуждалась перспектива возможной встречи российского и украинского лидеров. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Путин выразил на это свое согласие.

Трамп уже сообщил о начале подготовки к двусторонним переговорам между лидерами России и Украины, которые впоследствии должны перерасти в трехстороннюю встречу с его участием. По данным издания Axios, американский президент намерен организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Президент России уже заявлял о своей готовности к переговорам с Зеленским, но подчеркивал, что для этого сначала должны быть выполнены «определенные условия», чего, как он отмечал, пока не произошло.

Как сообщал Sky News со ссылкой на источники, ЕС и США достигли предварительной договоренности о встрече Путина и Зеленского в Европе, рассматривая Швейцарию и Венгрию. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что для российского лидера может быть сделано исключение, и ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест исполняться не будет.

Кроме того, в минувшие выходные итальянский премьер Джорджа Мелони предложила Рим для трехстороннего саммита, а французский лидер Эмманюэль Макрон — Женеву. Как сообщает Sky News, украинский и американский президенты, Зеленский и Трамп, поддерживают первый вариант, в то время Путин выступает за второй.

Европейские политики расходятся в оценке сроков проведения саммита. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о встрече Путина и Зеленского в двухнедельный срок, тогда как Макрон сообщил о готовности сторон к переговорам «в ближайшие дни».