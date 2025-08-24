Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским — но только когда для этой встречи будет готова повестка, а она пока «вообще не готова», констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

Ведущая программы «Встреча с прессой» Кристен Уэлкер несколько раз задала главе российской дипломатии вопрос о том, каковы планы на встречу Путина с Зеленским и существуют ли они вообще. Лавров сообщил, что такой саммит не обсуждался на переговорах президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска). Эту тему, по словам министра, подняли уже позже — причем, «можно сказать, экспромтом».

«Президент Путин чётко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка. <…> Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова», — заявил Лавров.

Встречаться с Зеленским просто ради того, чтобы тот получил лишнюю возможность побыть в свете софитов, российский президент считает нецелесообразным, добавил министр. На ремарку телеведущей о том, что украинский лидер неоднократно называл эту встречу приоритетной для себя и первоочередным шагом в процессе урегулирования конфликта, Лавров заявил, что Зеленский, делая такие заявления, «играет, не заботясь о содержании».

Он напомнил, что в телефонном разговоре с Трампом президент РФ заверил своего собеседника в готовности Москвы продолжать прямые переговоры с Киевом в стамбульском формате. Делегации обеих сторон «встречались и будут встречаться» в Стамбуле для обсуждения вопросов военного и гуманитарного характера, подтвердил глава российского внешнеполитического ведомства. Он в очередной раз напомнил, что Россия предложила Украине повысить уровень делегаций, чтобы вести обсуждение сразу в трех плоскостях — гуманитарной, военной и политической — и быстрее сформировать повестку для встречи Путина с Зеленским.

«Президент Трамп после Анкориджа предложил несколько пунктов, которые нас объединяют, и по некоторым из них мы согласились… проявить определенную гибкость», — сказал глава МИД РФ.

На вопросы журналистки о том, почему Россия якобы не проявляет заинтересованности в ускорении переговорного процесса, Лавров ответил, что это Украина и ее европейские союзники тормозят урегулирование конфликта, пытаясь исказить итоги переговоров на Аляске, в то время как Путин и Трамп стремятся обеспечить долгосрочный мир.

Глава МИД России также напомнил, что Москва считает Зеленского «де-факто главой режима» — и именно в этом качестве Путин готов с ним встречаться, но по украинской конституции его президентские полномочия нелегитимны в связи с истечением срока их действия. Поэтому когда дело дойдет до документов, которые должны лечь в основу долгосрочного мира, Зеленский будет не вправе их подписывать, сделал вывод Лавров.

Он раскритиковал европейских лидеров за попытки представить переговоры Трампа и Путина в искаженном виде — особенно в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности. По словам главы МИД РФ, разговоры об этом фактически сводятся к «готовности Запада отправить оккупационные силы для сдерживания России». Однако, подчеркнул Лавров, урегулирование конфликта возможно только при достижении «консенсуса, учитывающего базовые интересы России».

«Когда президент Трамп поднял… эти вопросы на встрече в Вашингтоне, всем было совершенно ясно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая невступление Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал “нет” всему. Он даже, как я уже сказал, отказался отменять закон, запрещающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдаёт себя за лидера?» — рассуждал Лавров в эфире NBC News.

По его словам, в рамках упомянутого консенсуса Украина должна «отпустить» людей, которые в ходе референдумов определились со своей принадлежностью к русской культуре, — и в таком случае она будет иметь право на дальнейшее существование.

Еще один вопрос был посвящен свитеру с надписью «СССР», в котором Лавров приехал в отель на Аляске перед переговорами. Телеведущая спросила у него, сигнализирует ли такой выбор одежды о желании главы МИД РФ возродить Советский Союз.

«Мы родились в Советском Союзе. Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — ответил российский министр.

Кристен Уэлкер также задала Лаврову вопрос об ударе по принадлежащему американской компании заводу электроники на западе Украины, нанесенному в ночь на четверг. Глава МИД РФ в ответ заявил, что российская разведка располагает достоверной информацией, на основании которой планируются удары — и поэтому они наносятся исключительно по украинским военным объектам или предприятиям, связанным с военными. Наличие капитала какой-либо страны в производящих вооружения предприятиях на Украине не дает им иммунитета, подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что Россия собрала достаточно доказательств целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам и распространяет эту информацию в мировом сообществе.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром Лавров заявлял, что встреча Путина и Зеленского состоится, когда все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским,— при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если, — надеюсь, когда — дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны»,— отмечал министр.

Он также обвинял Зеленского в том, что тот действует в стиле трюков «Квартала 95» и пытается подменить серьезную работу по урегулированию кризиса простой риторикой о возможной встрече с президентом России.