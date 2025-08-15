Еще до начала российско-американского саммита на Аляске фурор в соцсетях произвел глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший в Анкоридж в свитере с крупной надписью «СССР» на груди. Зарубежные СМИ назвали это «не слишком тонким актом троллинга», россияне бросились скупать эти изделия, а эксперты ищут скрытый смысл в «послании» дипломата.

В белом свитере с черной надписью «СССР» и характерным вырезом ворота, из-за которого многие СМИ назвали его «толстовкой», Лавров приехал на заселение в отель в Анкоридже, где размещена российская делегация. Естественно, на него обратили внимание и засняли журналисты. В этой же одежде министр дал интервью телеканалу «Россия 24».

Откуда взялся свитер и сколько он стоит?

Достаточно быстро выяснилось, что на Лаврове — свитер от челябинского бренда одежды Selsovet, существующего уже восемь лет. На сайте эта модель из смеси хлопка с акрилом называется «Свитер-легенда СССР» и предлагается в нескольких цветовых вариантах (красном, белом и сером) по разной цене, от 9 до 11 тысяч рублей.

«Цена для министерского уровня очень демократичная — меньше 11 тысяч рублей», — отметил в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Впрочем, женский свитер такого же дизайна сразу же отыскали у нескольких продавцов на AliExpress — в белой, красной и сине-голубой расцветке. Цены на китайском маркетплейсе еще более демократичные — от 1700 до 3400 рублей. Мужской модели аналогичного дизайна в продаже нет.

Ранее бренд Selsovet упоминала журналистка Анастасия Кашеварова, утверждая, что носит его одежду. Сегодня она добавила, что у нее есть такой же свитер-легенда, как у Лаврова, только красный.

«У них названия всех изделий из советского наследия, в том числе и песен Цоя. Хороший выбор, Сергей Викторович, я плохого не посоветую», — поделилась Кашеварова.

По словам основательницы бренда Selsovet Екатерины Варлаковой, в 2025 году МИД России закупил мужские и женские модели «свитера-легенды», но сотрудники компании не знали, что один из них предназначался для Лаврова.

«Мы работаем с МИД, отправляли им партию свитеров, но, конечно, не знали, что Сергей Викторович наденет один из них именно на Аляску. Это большая честь для нас. Мы давно на рынке, мы очень давно продвигали ретро-тему, СССР. Для нас это продукт-гордость», — поделилась Варлакова.

По ее словам, бренд получал множество упреков за «сраный совок», хотя его вещи носят такие российские знаменитости, как актер Константин Хабенский, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев» и журналист Ксения Собчак. Варлакова утверждает, что «свитер-легенда» — самая популярная модель бренда, и ее часто заказывают в подарок.

«Как мы можем быть не рады? Нас оценили, увидели. Многие звезды носят наши свитера, а сегодня надел человек, которого мы все безумно уважаем. Конечно, это гордость невероятная», — призналась создательница бренда.

Представители Selsovet подтвердили изданию «Подъем», что после появления новостей о Лаврове в СМИ и соцсетях «успели ощутить шквал» спроса, на котором все «свитера-легенды» были раскуплены. В магазине бренда добавили, что свитер был передан Лаврову около двух месяцев назад. Сейчас «свитер-легенду» с надписью «СССР» можно купить только по предзаказу.

В беседе с «Газетой.ру» Варлакова допустила, что после переговоров Трампа с Путиным в линейке бренда может появиться новая модель свитера в честь встречи на Аляске — с надписью «США» или «США — Россия».

Гордость за уральский бренд выразила и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер: оказалось, она сама носит «свитер-легенду», дарит эту модель друзьям и гостям. «А сегодня о южноуральском бренде узнал весь мир», — написала первая леди региона в своём телеграм-канале.

Троллинг или символизм: кто и как истолковал «послание» Лаврова?

Немецкая газета Handelsblatt предложила трактовать свитер Лаврова как «заявление о том, что Украина принадлежит России«. Надев его, глава МИД РФ «без лишних слов уже объявил, какую позицию он, по крайней мере, займет на переговорах на Аляске», пишет издание. Сам Лавров, кстати, тоже не скрывал, что у России есть «четкая позиция» на предстоящей встрече.

Немецкий телеканал N-TV тоже решил, что надпись «СССР» — прозрачный намек на то, что когда-то Украина была одной из советских республик.

Немецкий таблоид Bild, подробно рассказав своим читателям о бренде Selsovet, расценил надпись «СССР» на свитере Лаврова как подтверждение того, что российский лидер Владимир Путин «мечтает о Советском Союзе 2.0», где Россия «имела бы право не только на Украину, но и на страны НАТО, например в Прибалтике». Автор статьи приходит к выводу, что Москва «участвует в саммите не для того, чтобы что-то вернуть Украине».

Британский таблоид Daily Mail утверждает, что свитер Лаврова «вызвал ярость украинцев», которые якобы расценили его внешний вид главы российской дипломатии как «оскорбительный по отношению к украинской стороне».

Британский телеканал Sky News назвал «свитер-легенду» исторической отсылкой к холодной войне, которая «преобладала» в российско-американских отношениях во второй половине ХХ века, а европейская редакция газеты Politico усмотрела в нем «ностальгию по советскому периоду».

Шведская Sweden Herald назвала аутфит Лаврова «советским свитером» и предположила, что с его помощью российский министр решил спровоцировать споры перед аляскинским саммитом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad задается вопросом о том, пойдет ли Лавров в том же свитере непосредственно на саммит. Он также утверждает, что «все это уже было в “Симпсонах”».

При этом Рожин считает отсылку к советским временам неслучайной. Он пишет, что успехами на фронте Россия вынудила США «искать переговоров».

«Так было как раз во времена СССР, просто США за длительное время отвыкли от необходимости таких переговоров с Россией. Но мир меняется. Так что определенный символизм действительно присутствует», — пояснил политолог.

Телеведущий Анатолий Кузичев отметил, что появление Лаврова не в костюме и без галстука — «довольно редкий момент», поэтому надпись «СССР» на его свитере определенно стоит считать «говорящей».

Автор телеграм-канала «(НЕ)реальный мир» назвал Лаврова «соцархом старой закалки». «У него выбор невелик — или СССРовский свитер, или спартаковский. В красном к Трампу опасно. Выбора не осталось», — пишет канал.

Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо усомнился в том, что в выборе одежды Лаврова есть какой-то подтекст. По его словам, поиск скрытого смысла — это излюбленное занятие западных СМИ, особенно американских, поэтому свитер главы МИД РФ их так заинтересовал.

Политолог Алексей Мартынов, наоборот, предположил, что «довольно стильный» свитер Лаврова может содержать сразу несколько исторических отсылок. По его словам, так министр хотел напомнить об успешном взаимодействии Москвы и Вашингтона в ХХ веке и напомнить о своей работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. К тому же, напомнил эксперт, в последнее время в США тренд на «советскую одежду» пользуется большой популярностью.