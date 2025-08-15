У российской стороны готова четкая позиция для переговоров с Соединенными Штатами, сказал «России 24» глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Москва никогда ничего не загадывает наперед.

Лавров отметил, что многое для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было заложено в ходе визитов в Россию спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

«Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция: понятная и четкая, — сказал сказал министр.

В Белом доме сообщили, что встреча российского и американского президентов состоится в 11:00 по местному времени (22:00 мск) на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Это будут первые очные переговоры президентов США и России с июня 2021 года, когда российский лидер встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент администрацию Белого дома Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.

В состав российской делегации на саммите входят Лавров, помощник президента России Юрия Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Минувшей ночью перед перелетом на Аляску Путин сделал остановку в Магадане. Трамп отправится из Вашингтона в Анкоридж в 13:45 мск. Обратный вылет американского лидера запланирован на 17:45 по местному времени. На Аляске начался митинг против приезда Путина

Накануне Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате тет-а-тет и будет носить деловой характер.

Дмитриев также говорил в эфире «России-1», что встреча Путина и Трампа важна для всего мира. По его словам, Москва надеется на конструктивный диалог и видит возможность напрямую донести свою позицию до американской стороны