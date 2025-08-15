В Анкоридже, где 15 августа пройдет саммит Дональда Трампа и Владимира Путина, начинается один из митингов против приезда президента России. Он был анонсирован движением Stand Up Alaska («Вставай, Аляска») как «мирный протест в знак солидарности с Украиной». Это одна из нескольких акций в штате, приуроченных к встрече российского и американского лидеров.

«Аляска — вместе с Украиной» — под таким лозунгом активисты собираются в Анкоридже в четверг 14 августа в 16.30 по местному времени (3.30 ночи 15 августа по московскому).

«Владимир Путин — человек, которого требует Международный уголовный суд, приезжает на Аляску, чтобы встречаться с Дональдом Трампом при одобрении НАШЕГО губернатора. Присоединяйтесь к нам для мирного протеста, чтобы показать им: Аляска — вместе с Украиной, но не с авторитаризмом», — призывают организаторы.

Отдельно они потом собираются обсудить пресс-конференцию Путина и Трампа.

Stand Up Alaska называет себя некоммерческим объединением, которое «отстаивает социальную, жилищную, экологическую, экономическую и расовую справедливость по всему штату Аляска» и «использует прямые действия для противостояния несправедливости системы, мобилизации сообщества и привлечения внимания к голосам, которые недостаточно слышны».

Непонятно, насколько массовым окажется митинг. Накануне в группе в соцсети Facebook* мероприятием интересовались 148 человек, собирались пойти — 39. Некоторые жители Анкориджа пишут в комментариях, что собираются в ночь на пятницу вывесить над крышами домов флаги Украины.

Другие возмущаются, что Дональд Трамп хочет предложить Владимиру Путину разработку редкоземельных металлов Аляски. «Or hell no!», «Just say NO», — пишут комментаторы.

Местом демонстрации была заявлена площадка между кварталами Midtown и North Star возле шоссе Сьюард — оно идет параллельно трассе, ведущей на Объединенную базу Элмендорф-Ричардсон, где и пройдет саммит президентов (теперь это уже официальная информация). Отсюда до базы — 8,3 мили (примерно 13 километров), или около 3 часов езды на автомобиле.

При этом, как обратил внимание RTVI, за день до саммита на Аляске стартуют военные учения Northern Edge, часть которых пройдет на самой Элмендорф-Ричардсон.

Между тем один из местных жителей, выпускник военной Академии США 2005 года и ветеран иракской войны объявил, что к девяти утра пятницы собирается «прийти как можно ближе» к правительственным воротам Объединенной базы с одиночным пикетом — в память о своем однокурснике по Вест-Пойнту Эндрю Уэббере, который «погиб, сражаясь добровольцем на Украине». На российских порталах действительно можно найти упоминания о «ликвидации американского наемника Уэббера», пишут об Уэббере и американские СМИ, например, The Wall Street Journal и The Newsweek.

«Я буду безоружен, если не считать плаката и букета подсолнухов», — пишет американец.

Всего в открытых источниках можно найти объявления примерно о семи акциях на Аляске в четверг, пятницу и субботу. К примеру, 15 августа свою демонстрацию проведут местные коммунисты — их волнует только Дональд Трамп. На в субботу 16-го запланировано в том числе «ралли против Путина и Трампа на Аляске» — участников призывают приносить с собой украинские флаги и другие символы.

* принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена