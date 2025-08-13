14 августа, ровно за сутки до приезда Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляску, там стартуют военные учения Northern Edge 25. RTVI обратил внимание, что их анонс опубликован на официальном портале Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — той самой, где, как ожидается, и состоится саммит. По опыту прошлых лет, часть учений Northern Edge проходила именно на этой военной базе. Так что в теории президенты США и России могут стать свидетелями масштабных маневров, направленных на «сдерживание стратегических конкурентов Америки».

Согласно информации на сайте Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, учения продлятся до 29 августа. Именно здесь, как ожидается, встретятся президенты России и Соединенных Штатов — впервые за четыре года.

Northern Edge 25 — это многоплановые совместные учения Вооруженных сил с участием различных родов войск, спонсируемые Индо-Тихоокеанским командованием ВС США. Они проводятся раз в два года и направлены на отработку тактики, методов и различных процедур, на совершенствование командования, управления и связи, а также на повышение оперативной совместимости участвующих сил.

В марте более 150 военных, в том числе представители Индо-Тихоокеанского, Северного, Аляскинского и Космического командований Вооруженных сил США, собрались на все той же базе Элмендорф-Ричардсон, чтобы обсудить детали учений.

В последний раз учения Northern Edge проводились в мае 2023 года. В них приняли участие тысячи военных, пять кораблей и более 150 самолетов. Среди подразделений назывался Корпус морской пехоты США.

Тогда учения проводились в Тихоокеанско-Аляскинском комплексе (JPARC) в заливе Аляска, однако основными оперативными базами выступали Элмендорф-Ричардсон и авиабаза Эйлсон недалеко от Фэйрбанкса. Министерство обороны США даже публиковало фото, как истребитель F-22 Raptor заправлялся топливом из самолета-заправщика на Элмендорф-Ричардсон.

«Northern Edge 23-1 укрепляет готовность и оперативные возможности объединенных сил, позволяя им эффективно действовать и реагировать на непредвиденные обстоятельства в Тихом океане или в любой точке мира», — отмечалось на сайте Тихоокеанских ВВС США.

Два года назад в учениях принимали участие Королевские ВВС Великобритании и Австралии. Командующий маневрами, бригадный генерал ВВС США Дэвид Пиффарерио назвал роль союзников «центральной в эффективном сдерживании наших стратегических конкурентов». На этот раз известно, что к Northern Edge 25 присоединится Канада.

«Контингент вооруженных сил Канады (CAF) будет действовать в рамках операции «LATITUDE», которая начнется в середине августа и будет проходить по всему театру военных действий на Аляске. Операция » LATITUDE » будет включать в себя поддержку Northern Edge 25 под руководством США, а также последующую поддержку командования на Аляске», — сообщили канадские власти.

На фоне стартующих военных учений, которые не стали отменять или переносить, Владимир Путин прилетит на Аляску. Он станет первым президентом России, который посетит этот американский штат, включая Анкоридж, отмечает Sky News. Соответственно, Путин станет первым, кто посетит базу Элмендорф-Ричардсон, если слова источников в Белом доме подтвердятся.

Именно в Элмендорф-Ричардсон размещаются такие самолеты, как уже упомянутый F-22 Raptor. Этот истребитель, по утверждениям американских ВВС, «не может сравниться ни с одним известным или проектируемым истребителем».