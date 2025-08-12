В преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа жители Аляски заметили в небе большой серебристо-белый воздушный шар. Как пишет местное издание Anchorage Daily News, его запуск был частью масштабных военных учений Arctic Edge 2025. Причем шар был направлен «в сторону России», а его содержимое не раскрывается. 14 августа, ровно за день до встречи двух президентов, на Аляске начнутся другие военные маневры.

5 августа, за несколько дней до того, как Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов России и США, в небе над Аляской, где и должны встретиться лидеры, показался большой летающий объект.

«Жители заметили необычное явление в небе: большой бело-серебристый воздушный шар, несущий неопознанную полезную нагрузку», — пишет портал.

Он напомнил об истории с китайским аэростатом, который в 2023 году пролетел над большей частью территории США.

Но выяснилось, что запуск воздушного шара был частью масштабных военных учений Arctic Edge 2025, организованных Северным командованием Вооруженных сил США и NORAD (командованием воздушно-космической обороны Северной Америки).

В рамках учений с 1 по 31 августа проводятся мероприятия по всему штату, в том числе в таких населенных пунктах, как Ном, Коцебу и Колд-Бей, расположенных вблизи морской границы с Россией.

«Согласно официальной информации, часть учений включает в себя отработку навыков отслеживания и перехвата приближающихся крылатых ракет», — отмечает Anchorage Daily News.

Запуск воздушного шара на этой неделе был осуществлен фирмой Aerostar из Южной Дакоты.

Как пишет издание, воздушные шары Aerostar «предназначены для миссии, которые требуют наблюдения за небом, а также могут летать дольше и выше, чем беспилотники или самолеты».

«В сфере высотных аэростатов мы делаем оборудование для коммерческого использования, будь то для ликвидации последствий стихийных бедствий, связи, мониторинга окружающей среды, научных исследований, многое выполняем для NASA, а также для работы, связанной с обороной», — сообщил вице-президент компании Расс Ван дер Верфф.

«Ни Ван дер Верфф, ни военные чиновники не захотели обсуждать подробности о том, что именно перевозил воздушный шар, но обычно аэростаты компании используются для связи и «дистанционного зондирования», размещая камеры или другие датчики над определенной целью», — пишет Anchorage Daily News.

Сообщается, что в учениях Arctic Edge 2025 также примут участие Национальная гвардия Аляски, ФБР, Береговая охрана США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, правоохранительные органы штата и общины коренных народов Аляски, а еще международные партнеры — Великобритания и Дания.

Во время визита Владимира Путина на Аляске будут проходить не только маневры в рамках Arctic Edge 2025, но и военные учения Northern Edge. Они проводятся раз в два года в территориальных водах и в воздушном пространстве штата. На этот раз они стартуют 14 августа, за день до саммита президентов России и США, и также завершатся в конце месяца.