Санта-Клаус отправился в 68-е путешествие по миру, чтобы доставить подарки, и пролетел над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), которая по традиции отслеживает перемещения рождественского деда.

«Санта в России!» — сказано в сообщении NORAD, которое появилось в соцсети X (бывший Twitter). По состоянию на 17:10 мск число подарков, которые раздал Санта-Клаус, уже превысило миллиард.

NORAD отслеживает путешествие Санта-Клауса ежегодно, начиная с 1955 года. Тогда маленький ребенок увидел в газете объявление с предложением позвонить Санте, но случайно набрал номер телефона оперативного центра континентального командования воздушной обороны (CONAD, предшественник NORAD). На тот телефонный звонок ответил начальник центра полковник Гэрри Шауп. Чтобы не расстраивать ребенка, он поручил подчиненным проверить данные с радара на предмет признаков того, что Санта направляется на юг от Северного полюса.

В NORAD со ссылкой на собранные ими данные утверждают, что рост Санты — примерно 5 футов 7 дюймов (около 170 см), а вес — приблизительно 260 фунтов (117 кг). У волшебника румяные щеки и белая борода.

Проживает Санта-Клаус на Северном полюсе с миссис Клаус и эльфами, которые делают игрушки и ухаживают за северными оленями. В рождественское путешествие он отправляется на санях, запряженных девятью оленями. На сайте NORAD приводятся и данные о санях: к примеру, их длина якобы составляет 75 сахарных палочек или 150 леденцов.