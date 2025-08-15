Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске начнется в 22:00 мск. Об этом говорится в графике американского лидера, который распространила пресс-служба Белого дома.

До этого в Кремле говорили, что переговоры начнутся примерно в 22:30 мск.

Американский президент из Белого дома отправится в Анкоридж в 6:45 по местному времени (13:45 мск). Ожидается, что обратно он вылетит в 5:45 по мск.

Накануне помощник президента России Юрия Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате тет-а-тет и будет носить деловой характер. Центральной темой двустороннего саммита господин Ушаков также назвал урегулирование украинского конфликта. Затем к лидерам присоединятся члены делегаций — по пять человек с каждой стороны.

Это будут первые очные переговоры президентов США и России с июня 2021 года, когда российский лидер встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент администрацию Белого дома Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.

На фоне встречи лидеров двух стран в Анкоридже начинается один из митингов против приезда президента России. Его анонсировало движение Stand Up Alaska («Вставай, Аляска») как «мирный протест в знак солидарности с Украиной». Это одна из нескольких акций в штате, приуроченных к встрече российского и американского лидеров.