В ожидании переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на Аляске, в мире начали делать ставки на то, что именно будет происходить на саммите, обратил внимание RTVI. К примеру, сколько лидеры России и США будут пожимать друг другу руки, обнимутся ли они, а также что именно скажет глава Белого дома своему российскому коллеге.

Согласно данным Polymarket — платформы рынков предсказаний, которая позволяет людям делать ставки на мировые события, на 16:25 по Москве вероятность того, что президенты обнимутся, составляет всего 10%.

А вот жать друг другу руки Путин и Трамп могут достаточно долго. На то, что рукопожатие продлится больше 10 секунд, поставили 26% пользователей Polymarket. В том, что президенты будут жать друг другу руки 4-6 секунд, уверены 27%, а на 2-4 секунды поставили 24%. Меньше всего (13%) считают, что рукопожатие будет длиться от 6 до 8 секунд.

Практически все, кто сделал ставку (99%), считают, что Дональд Трамп похвалит Владимира Путина. А вот вероятность того, что глава Белого дома выскажет свое недовольство президенту России, оценивается лишь в 17%.

Также на Polymarket делают ставки и на то, что именно скажет Трамп на пресс-конференции с Путиным по итогам переговоров. К примеру, вероятность того, что он произнесет «Россия/Украина» больше 15 раз, составляет 71%, «прекращение огня» больше трех раз — 72%, «вторичные пошлины» или «санкции» — 70%, а «БРИКС» или «НАТО» больше двух раз — 72%.

Также есть 48-процентная вероятность, что Дональд Трамп во время пресс-конференции упомянет экс-президента США Джо Байдена больше трех раз. В том, что глава Белого дома упомянет украинского лидера Владимира Зеленского, уверены на 89%.

Перед вылетом в Анкоридж 47-й президент США заявил журналистам, что ладит с Путиным и считает российского лидера «умным парнем».

«Я делаю это не ради своего блага, ладно, мне это не нужно. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти множество жизней. Да, очень серьезно», — добавил Трамп.

Переговоры президентов России и США пройдут на территории Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся примерно в 22:30 по Москве (11:30 по Анкориджу), сначала Путин и Трамп будут вести диалог тет-а-тет, а потом к ним присоединятся члены делегаций. В Белом доме позже уточнили, что начало встречи запланировано на 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).