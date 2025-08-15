Перед вылетом на Аляску, где в Анкоридже 15 августа состоятся российско-американские переговоры на высшем уровне, президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами прямо на борту своего самолета Air Force One. Он назвал своего российского коллегу Владимира Путина «умным парнем», с которым они «ладят». Другие заявления американского лидера — в материале RTVI.

«При этом с обеих сторон существует хороший уровень уважения», — поделился Трамп, выразив уверенность в том, что на предстоящей встрече «что-то должно произойти».

Он отметил, что в состав российской делегации, возглавляемой Путиным, вошло «много деловых людей» (очевидно, имеются в виду руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

и министр финансов Антон Силуанов), и «это хорошо».

«Мне это нравится, потому что они хотят заниматься бизнесом», — пояснил Трамп.

Он добавил, что Россия продолжает атаки на Украину, поскольку, по его мнению, таким образом Путин «пытается подготовить почву» для заключения более выгодной сделки. «Это на самом деле причиняет ему боль, и я поговорю с ним об этом», — пообещал Трамп.

Цель саммита на Аляске, по его словам, — «посадить их [Россию и Украину] за стол переговоров», не принимая никаких решений по территории Украины без участия Киева. Трамп подтвердил, что в ходе их предстоящего разговора с Путиным будут обсуждаться территориальные вопросы.

«Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение, и я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь, чтобы усадить их за стол. И я думаю, что есть две стороны: смотрите, Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас захватил всю Украину, но он этого не сделает», — заявил Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, президент США заверил, что «этого не произойдет». «Знаете ли, есть определенные вещи, которые не произойдут», — повторил он.

При этом, по его словам, возможно предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США — «вместе с Европой и другими странами». «Не в форме НАТО , потому что этого не произойдет. Но да, вместе с Европой есть вероятность», — пояснил Трамп.

Он также подтвердил свое намерение ужесточить санкции против России, если она не предпримет усилий для урегулирования конфликта и не будет готова к «серьезному разговору» о прекращении боевых действий.

«Экономически серьёзно. Будет очень серьёзно. Я делаю это не ради своего блага, ладно, мне это не нужно. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти множество жизней. Да, очень серьезно», — подытожил Трамп, закончив на этом брифинг.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин заявил RTVI, что США осознали бесперспективность усиления санкционного давления, которое не оказывает решающего влияния на способности России продолжать СВО.

Член думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в беседе с RTVI предположила, что на Аляске будут обсуждаться «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа» и может произойти «прорыв по Арктике». По мнению депутата, в преддверии встречи царит «в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков назвал главным экономическим вопросом, который должен обсуждаться на переговорах, разблокировку замороженных российских активов в зарубежных банках и отмену других незаконных решений Запада. Депутат подчеркнул, что Россия разработала альтернативные способы расчетов, но терпит убытки на комиссиях, которые берут за эти операции иностранные банки.