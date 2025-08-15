На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти «прорыв по Арктике» — и, возможно, решатся «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа», предположила в беседе с RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

Так она прокомментировала заявление входящего в состав российской делегации на Аляске главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что в ходе саммита обязательно будут обсуждаться экономические вопросы.

Дмитриева считает, что самые большие проблемы для российской экономики создали не западные санкции, а денежно-кредитная политика, проводимая главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и самим Силуановым.

«Санкции спровоцировали вынужденное импортозамещение и политику протекционизма, которая выступила как благо. Поэтому я думаю, что прорыв там может быть по Арктике и, возможно, какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа могут решиться. Ну и в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России», — спрогнозировала депутат Госдумы.

О том, что в Анкоридже будет обсуждаться восстановление полноформатного диалога между двумя странами, включая экономическое взаимодействие, RTVI ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он назвал предстоящую встречу имеющей историческое значение, напомнив, что «Россия и США — две мировые ведущие ядерные державы, от качества взаимодействия которых, без патетики, зависят мир и стабильность на планете».

Также Слуцкий поделился мнением о том, что на переговорах Путин и Трамп затронут «широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона, в том числе — в экономической плоскости». Кроме того, депутат выразил надежду на то, что на Аляске состоится «конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования» и «важнейшей проблематики контроля над вооружениями».

Напомним, встреча президентов России и США начнется 15 августа в 22:00 мск, а ранним утром 16 августа по Москве Трамп уже улетит с Аляски.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что переговоры двух лидеров пройдут в формате тет-а-тет и будут носить деловой характер, а их центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. После этих переговоров к Путину и Трампу присоединятся члены делегаций — по пять человек с каждой стороны.

Предыдущая очная встреча президентов США и России состоялась в июне 2021 года, когда Путин встречался с Джо Байденом в Женеве. Кроме того, он станет первым в истории российским лидером, который посетит Аляску с официальным визитом.