На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет обсуждаться восстановление полноформатного диалога между двумя странами, включая экономическое взаимодействие. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, предстоящие переговоры на Аляске «имеют историческое значение», поскольку «Россия и США — две мировые ведущие ядерные державы, от качества взаимодействия которых, без патетики, зависят мир и стабильность на планете».

«Уверен, будет затронут широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона. В том числе — в экономической плоскости. Безусловно, надеемся на конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования. А также важнейшей проблематики контроля над вооружениями», — поделился прогнозом Слуцкий, отметив, что такую возможность не исключал и сам Путин.

Напомним, встреча президентов России и США начнется 15 августа в 22:00 мск, а ранним утром 16 августа по Москве Трамп уже улетит с Аляски.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что переговоры двух лидеров пройдут в формате тет-а-тет и будут носить деловой характер, а их центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. После этих переговоров к Путину и Трампу присоединятся члены делегаций — по пять человек с каждой стороны.

Предыдущая очная встреча президентов США и России состоялась в июне 2021 года, когда Путин встречался с Джо Байденом в Женеве. Кроме того, он станет первым в истории российским лидером, который посетит Аляску с официальным визитом.