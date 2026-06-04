В Хельсинки заранее знали, что Киев готовит крупную атаку дронов, в том числе по Санкт-Петербургу, сообщил глава финского Минобороны Антти Хяккянен изданию Ilta-Sanomat. По его словам, если бы БПЛА вошли в воздушное пространство Финляндии, их бы сбили силы ПВО.

Ранним утром 3 июня, в преддверии ПМЭФ, Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабной атаке украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО в разных регионах страны перехватили и уничтожили 354 беспилотника самолетного типа. Над Ленинградской областью сбили 59 из них. В Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга атаке подверглись объекты инфраструктуры; пострадали несколько человек, погибших нет. В Лужском районе Ленобласти обломки дрона повредили четыре частных дома.

Хяккянен рассказал, что финская сторона заранее знала о планах Украины и что ни один дрон не пересек границу страны.

«Мы не раскрываем подробностей о том, какие разведывательные системы и какие еще способы используем для формирования ситуационной картины. Однако нам удалось предвидеть эту ситуацию, и в течение ночи мы обеспечили достаточный уровень готовности», — заявил министр.

Если бы беспилотники отклонились и вошли в воздушное пространство Финляндии, силы обороны страны, по словам министра, были готовы их уничтожить.

«Именно поэтому в районах Порвоо и Лаппеенранты частично ограничили воздушное и морское сообщение, а силы флота поддерживали в достаточной боевой готовности», — пояснил он. По его мнению, ситуация с дронами «будет продолжаться еще какое-то время».

«Конечно, с этими массированными ударами Украины всегда связаны различные риски. <…> Необходимо поддерживать достаточный уровень готовности с нашей стороны на случай [появления] таких заблудившихся дронов», — добавил глава Минобороны.

Ilta-Sanomat пишет, что Финляндия после этого перенаправила морское судоходство и подняла в воздух истребители Hornet для наблюдения за обстановкой.

1 июня Helsingin Sanomat писала, что Киев предупредил Хельсинки: по ошибке в сторону Финляндии были запущены беспилотники со взрывчаткой. Тогда власти призвали жителей области Уусимаа укрыться в помещениях, а авиасообщение было временно остановлено.

В начале мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял о недопустимости нарушений финского воздушного пространства украинскими беспилотниками. После этого Финляндия, а также Латвия, Литва и Эстония усилили контроль за дронами, залетающими на их территорию.