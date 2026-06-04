Великобритания ведет переговоры с Уругваем о продаже трех своих старых кораблей примерно за £15 млн ($20 млн) каждый, сделка близится к завершению, пишет National Interest. По данным издания, к решению Лондона модернизировать свой флот подтолкнуло противостояние с Москвой.

В статье отмечается, что в начале 2026 года Уругвай получил предложение приобрести с большой скидкой три патрульных корабля открытого моря (OPV) класса River Batch I — HMS Tyne, HMS Mersey и HMS Severn. Все три единицы запланированы к списанию из состава Королевского флота в 2028 году — после более чем четверти века службы.

«Несмотря на возраст, корабли остаются вполне боеспособными, и Монтевидео получит их значительно дешевле, чем обошлись бы новые OPV», — говорится в статье.

National Interest уточняет, что Великобритания сейчас «все активнее ведет игру в “кошки-мышки” с нередко более современными кораблями и подводными лодками российского флота», а корабли класса River Batch I для этих целей не подходят: у них нет современных полетных палуб, а из вооружения одна только 20-мм пушка Oerlikon, два пулемета общего назначения и площадка для легкого вертолета.

И если для патрулирования рыболовных зон, присутствия в Южной Атлантике или охраны исключительной экономической зоны Великобритании этого хватало, то для противостояния России уже нет, отмечается в статье.

«Класс River был спроектирован после окончания холодной войны и явно не приспособлен для новой эпохи соперничества великих держав. Тем не менее он способен закрыть потребности военно-морского флота Уругвая», — пишет National Interest.

Издание напоминает, что Великобритания продавала корабли странам Латинской Америки, когда те еще только формировали собственные флоты в конце XIX — начале XX века. И даже сейчас Лондон остается в прибыли, несмотря на то, что торгует не новыми судами, а фактически списанными, уточняется в материале. Кроме того, еще один корабль класса River — бывший HMS Clyde — был продан Бахрейну в 2020 году и сейчас несет службу под именем RBNS Al-Zubara в составе Королевских военно-морских сил Бахрейна.

Однако модернизация флота, в которой нуждается Великобритания, идет медленно: например, замены кораблям, которых спишут в 2028 году, до сих пор нет, а строительство новых фрегатов Type 31 продвигается медленно. «Неизбежно, что замены им [OPV] к 2028 году не планируется — нет бюджета», — написал специализированный ресурс Navy Lookout.

В прошлом году Великобритания вела переговоры с Бразилией о продаже десантно-штурмовых кораблей HMS Albion и HMS Bulwark класса Albion.

«Мы можем подтвердить, что вступили в переговоры с ВМС Бразилии о возможной продаже HMS Bulwark и HMS Albion. Как было объявлено в ноябре, оба корабля выводятся из состава Королевского флота. Ни один из них не планировалось возвращать в море до истечения срока службы», — сообщило британское Министерство обороны изданию Naval Technology.

Сейчас HMS Albion стоит в Девонпорте и используется фактически как источник запчастей и оборудования для приведения HMS Bulwark в состояние, пригодное для передачи. Ежегодные расходы на его содержание составляют около £2 млн — лишь затем, чтобы корабль оставался безопасным у причала до окончательного списания.

Британский министр по вопросам боеготовности и промышленности Люк Поллард при этом заявлял, что «планы по утилизации HMS Albion пока не подтверждены». Если сделка состоится, два бывших британских десантных корабля присоединятся к вертолетоносцу HMS Ocean, ныне несущему службу как BNS Atlantico в составе бразильских ВМС HMS Ocean. В 2018 году он был продан за £84 млн.

Между тем аналитики критикуют действия Лондона. Например, Австралийский военно-морской институт опубликовал жесткий материал, в котором сравнил нынешние решения с роковой ошибкой 1981 года — выводом из состава флота ледокола HMS Endurance у берегов Южной Атлантики, что стало одним из поводов для аргентинского вторжения на Фолклендские острова.

«Я уверен, что российские адмиралы с удовлетворением отметят это решение британского министерства обороны — убрать два универсальных корабля из боевого состава Королевского флота и европейских сил», — написал советник Австралийского военно-морского института Десмонд Вудс. Он добавил, что «бразильцы получают выгодную сделку “с полки” — за счет британского налогоплательщика и европейского морского сдерживания».