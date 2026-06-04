Германия, Франция и Британия совместно разрабатывают план по вовлечению России в переговоры о прекращении боевых действий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, представители трех стран обсуждают возможные переговоры с участием обеих сторон и координируют позиции с Киевом.

Источники отмечают, что на фоне затянувшихся переговоров под эгидой США и ситуации на фронте европейские страны видят возможность привлечь президента России Владимира Путина к диалогу. Союзники стремятся начать процесс до зимы, опасаясь усиления атак на украинскую инфраструктуру. При этом окончательное решение о начале переговоров остается за Владимиром Зеленским, и европейские страны, как утверждается, не намерены оказывать на него давление.

По словам источников, в ближайшие дни премьер-министр Британии Кир Стармер может обсудить этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Германии Фридрихом Мерцем. Зеленский, в свою очередь, подчеркивает необходимость усиления поставок систем ПВО и призывает союзников активнее давить на Москву.

Часть европейских чиновников выступает против начала переговоров, указывая на отсутствие, по их оценке, готовности России к компромиссам. Они считают, что приоритетом должно стать усиление санкционного давления и военной поддержки Украины.

Ход переговоров при посредничестве США

В ноябре 2025 года Владимир Путин сообщил, что Москва получила мирный план Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. В нем, в частности, предлагалось признать Крым и Донбасс де-факто российскими, зафиксировать отказ РФ от претензий на другие контролируемые ею территории, снять с России санкции, а также предоставить украинской стороне гарантии безопасности. Тогда Путин предположил, что этот документ может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.

Проект мирного плана США обсуждался в декабре на встрече российского президента со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле. Путин рассказывал, что американцы разделили пункты плана на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно. Он также отмечал, что в документе были в том числе вопросы, с которыми российская сторона не согласна.

Позже в США и на Украине заявляли о корректировке американского плана по урегулированию конфликта и сокращении числа его пунктов. В Кремле отмечали, что не видели скорректированную версию документа, допуская, что там будут «совершенно неприемлемые» для российской стороны положения, в том числе по территориальному вопросу.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился после того, как американская администрация, выступающая посредником, сосредоточилась на войне с Ираном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале мая заявила РИА Новости, что Москва открыта к переговорам по Украине, которые «будут иметь реальный эффект, реальный результат».