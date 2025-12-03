В ходе переговоров президента России Владимира Путина с представителями США в Москве 2 декабря обсуждались вопросы вступления Украины в НАТО и международного признания мирного договора. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Обсуждение вступления Украины в НАТО Ушаков назвал одним из ключевых вопросов. Он отметил, что не может привести подробности дискуссии по этому вопросу, посколько Москва и Вашингтон договорились не комментировать детали переговоров.

Комментируя слова Путина о необходимости международного признания будущего мирного договора, Ушаков заявил, что этот вопрос в том числе является предметом переговоров между Россией и США. Отвечая на вопрос, имелось ли в виду признание на уровне двусторонних отношений, он сказал:

«Международное признание — это уже говорит, что это не только двусторонние [отношения]».

Вопросы урегулирования российско-украинского конфликта и международного признания возможных договоренностей по этому вопросу являются предметом переговоров между Россией и США, рассказал Ушаков. «Других переговоров пока не ведется <…> Контакты ведутся только между Москвой и Вашингтоном исключительно», — подчеркнул помощник президента.

На ходе и характере переговоров положительно сказались успехи российской армии в зоне военной операции, сказал Ушаков.

«То есть наши русские, российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более плавными», — пояснил помощник президента.

В этой в связи Москва надеется на то, что Европа и Киев продемонстрируют «более адекватное отношение и восприятие происходящего», продолжил Ушаков. В то же время он заявил, что Россия не ведет переговоров с европейскими странами, но готова к ним, тогда как «европейцы отказываются от всех контактов».

Переговоры в Кремле Ушаков назвал содержательными и полезными, а характер беседы — положительным. Он отметил, что контакты с американской стороной будут продолжены. Настрой участников переговоров помощник президента оценил как «рабочий». Представители США выразили готовность добиться долгосрочного урегулирования с учетом «ключевых предложений» российской стороны, добавил Ушаков.

2 декабря в Москву для встречи с Путиным прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зать американского лидера Джаред Кушнер. Переговоры прошли в закрытом режиме и продлились около пяти часов. Ушаков по итогам встречи заявил, что в Кремле обсуждались не «конкретные формулировки» мирного плана США, а «суть того, что заложено в эти американские документы». По его словам, «некоторые формулировки» российской стороне «не подходят», в частности, по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было».