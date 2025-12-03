Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, запланированная на 3 декабря, отменена, сообщил журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники.

По его информации, ожидалось, что представители США встретятся с украинским президентом в Брюсселе.

«Зеленский возвращается домой», — написал Рауфоглу.

О том, что встреча с Зеленским должна была состояться после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, ранее сообщило издание Axios.

Самолет Уиткоффа после вылета из российской столицы не делал промежуточных посадок в Европе, сообщил ТАСС источник в европейских авиадиспетчерских кругах.

Белый дом и власти Украины не комментировали информацию об отмене встречи представителей США с Зеленским в Европе.

Сам Зеленский накануне выразил готовность в ближайшее время лично встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в случае удачных переговоров США и России. Он также заявил, что будет «очень рад» приезду Уиткоффа на Украину, признав, что в ближайшее время это, скорее всего, не произойдет.

Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продлились около пяти часов и завершились после полуночи. Помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что Уиткофф и Кушнер «не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон».

Говоря о темах, которые поднимались во время переговоров в Кремле, Ушаков рассказал, что на встрече обсуждались не «конкретные формулировки» мирного плана США, а «суть того, что заложено в эти американские документы». По его словам, часть «наработок» Вашингтона выглядит «более-менее приемлемо», тогда как «некоторые формулировки» российской стороне «не подходят», в частности, по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было». Ушаков добавил, что работа по мирному урегулированию будет продолжаться.