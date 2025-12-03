Ключевым пунктом спора в вопросе урегулирования конфликта на Украине стали территории Донецкой народной республики (ДНР), оставшиеся под контролем Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу FOX.

По его словам, то, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, — это пространство примерно в 30-50 километров.

Рубио подчеркнул, что Вашингтону удалось узнать о том, «с чем украинцы могут жить» и что даст им гарантии безопасности на будущее. В этом вопросе, как выразился госсекретарь, Соединенные Штаты смогли добиться «некоторого прогресса», однако подробностей он не привел.

2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. В переговорах также участвовали спецпредставитель российского президента по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев, помощник главы государства Юрий Ушаков и зять Трампа Джаред Кушнер, который ранее занимался ближневосточным урегулированием. Встреча длилась около пяти часов. После нее Уиткофф прибыл в посольство США в Москве, а позже покинул дипмиссию, не ответив на вопросы журналистов.

Об итогах встречи сообщил Ушаков. Отвечая журналистам на вопрос о том, приблизила ли она мир на Украине, помощник президента отметил, что теперь он «точно не дальше». Ушаков подчеркнул, что России и США еще предстоит большая совместная работа.

По его словам, для Москвы ключевым остается территориальный вопрос. Компромиссного решения по нему пока найти не удалось, однако некоторые предложения американской стороны выглядят относительно приемлемыми. Какие именно идеи обсуждались, Ушаков уточнять не стал, добавив, что конкретные формулировки американского плана мира на встрече не затрагивались — речь шла о его сути.

Помощник президента предположил, что после возвращения американской делегации в Вашингтон представители Белого дома, вероятно, инициируют телефонный контакт с Москвой. Кроме того, по словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер «пообещали не ехать в Киев», хотя ранее подобная поездка рассматривалась.

Он также сообщил, что помимо мирного плана Москва получила еще четыре документа, связанные с долгосрочным урегулированием украинского кризиса, однако раскрывать их содержание не стал.