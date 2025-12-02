Вечером 2 декабря в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основной темой переговоров станет обсуждение обновленной версии американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.

Вместе с Уиткоффом в Москву прибыл зять Трампа Джаред Кушнер, а с российской стороны во встрече участвуют спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. В день прибытия Уиткофф был встречен Дмитриевым в аэропорту Внуково, после чего они вместе пообедали в центре Москвы и совершили пешую прогулку по городу перед тем, как направиться в Кремль.

Как отмечает CNN, Трамп сделал ставку на личную дипломатию, отправив для переговоров в Москву не официальную делегацию, а двух доверенных лиц — Уиткоффа и Кушнера. Этот шаг отражает недоверие президента США к госаппарату и его предпочтение прямых, неформальных контактов.

Участие во встрече в Москве зятя Трампа, который ранее занимался ближневосточным урегулированием, рассматривается как логичное продолжение его работы. Ключевым качеством Кушнера источники телеканала называют абсолютное доверие главы Белого дома, что позволяет российским представителям чувствовать, что они говорят с ним напрямую.

Этот визит стал логическим продолжением переговоров, которые американская сторона провела с украинскими представителями 30 ноября в Майами. По итогам тех консультаций глава украинской делегации Рустем Умеров заявил о «значительном прогрессе», несмотря на необходимость дальнейшей проработки отдельных вопросов, включая территориальные и тему членства в НАТО.

Согласно информации Axios, цель Уиткоффа в Москве — представить и согласовать финальную редакцию мирной инициативы США. Изначальный документ, состоявший из 28 пунктов и предполагавший, в частности, признание российского статуса Крыма и территорий Донбасса, подвергся серьезному пересмотру. После консультаций с Киевом количество пунктов сначала сократилось до 22, а по последним данным — до 19.

Как отмечал сам Трамп, многие республиканцы считали первоначальный проект «слишком благоприятным для России». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что ранняя версия плана, основанная на договоренностях времен встречи в Анкоридже, может стать хорошей основой для переговоров.

Позиции сторон остаются сложными. Путин неоднократно заявлял, что боевые действия прекратятся только после вывода украинских войск с территорий ДНР и ЛНР, а также выражал сомнения в легитимности нынешнего киевского руководства. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя московскую встречу, подчеркнул, что «простых решений» не будет, и заявил о намерении ждать «сигналов» от США. Он выразил надежду на быструю личную встречу с Трампом в случае успешного исхода переговоров в Москве.

Ожидается, что уже 3 декабря Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из европейских стран для встречи с Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах переговоров с российским президентом.