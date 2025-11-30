В Майами началась встреча делегации Украины с представителями США, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на секретаря украинского Совета по национальной безопасности (СНБО) Рустема Умерова в воскресенье, 30 ноября. Позже издание сообщило, что Умеров удалил из своих соцсетей пост о начале переговоров.

Со стороны США, по данным Reuters и Bloomberg, в переговорах принимают участие спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию вместо Андрея Ермака, ушедшего в отставку с поста главы офиса президента, возглавляет Умеров. Со стороны Украины во встрече также принимают участие замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведки.

Axios со ссылкой на источник пишет, что переговоры проходят в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.