В Майами началась встреча делегации Украины с представителями США, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на секретаря украинского Совета по национальной безопасности (СНБО) Рустема Умерова в воскресенье, 30 ноября. Позже издание сообщило, что Умеров удалил из своих соцсетей пост о начале переговоров.
Со стороны США, по данным Reuters и Bloomberg, в переговорах принимают участие спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию вместо Андрея Ермака, ушедшего в отставку с поста главы офиса президента, возглавляет Умеров. Со стороны Украины во встрече также принимают участие замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведки.
Axios со ссылкой на источник пишет, что переговоры проходят в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.
В субботу Умеров заявил, что украинские переговорщики намерены продолжить согласование «наработок», которые были сформированы во время встречи в Женеве неделей ранее.
Как утверждает Axios, США в ходе сегодняшних переговоров хотят устранить разногласия по наиболее спорным вопросам мирного урегулирования — о территориях и гарантиях безопасности. По остальным пунктам мирного плана стороны достигли принципиальных договоренностей в Женеве, говорится в статье.
«Украинцы знают, чего мы от них ожидаем», — приводит издание слова высокопоставленного американского чиновника.
Согласованный по итогам переговоров в Майами документ, как ожидается, Уиткофф и Кушнер затем представят президенту России Владимиру Путину во вторник, 2 декабря, пишет Axios. В то же время в Кремле заявили, что российский лидер примет спецпосланника Трампа 4-5 декабря.
Мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта был представлен 20 ноября. Изначально проект документа состоял из 28 пунктов, однако после переговоров Киева и Вашингтона в Женеве и Абу-Даби Трамп сообщил, что их число сократилось до 22. Путин, комментируя мирный план США, заявил, что он «требует тщательной обработки и изложения в корректных дипломатических формулировках».