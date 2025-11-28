Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщил вечером 28 ноября сам украинский лидер Βладимир Зеленский в видеообращении к нации, опубликованном в его телеграм-канале. По неофициальным данным, уволят и заместителя Ермака Андрея Кулебу.

Приказ об увольнении Ермака также появился в списке документов, опубликованных на официальном сайте президента Украины, он датируется сегодняшним днем. Депутат Βерховной рады Ярослав Железняк утверждает, что свой пост покинет и заместитель Ермака Андрей Кулеба.

По словам Зеленского, в ближайшее время его Офис ждет «перезагрузка», а переговоры с возможными кандидатами на освобождающуюся должность руководителя президентской администрации начнутся уже завтра, 29 ноября. Ермак также покинет и пост главы украинской делегации на переговорах по подготовке плана мирного урегулирования конфликта.

Напомним, Ермак является одним из фигурантов так называемого «дела Мидаса» — коррупционного скандала, связанного с особо крупными хищениями украинских бюджетных средств через крупные госкомпании, включая «Энергоатом». На его примере НАБУ установило, что вместо официально назначенных руководителей предприятие контролировали «посторонние лица», выполнявшие функции «смотрящих».

Мидас — это псевдоним бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника Зеленского и совладельца продюсерской компании «Квартал 95». Украинские СМИ часто называют его «кошельком» украинского лидера. По версии следствия, именно Миндич создал коррупционную схему, в рамках которой бюджетные средства расхищались, отмывались через сеть «прачечных» и выводились за рубеж. Сейчас он находится за границей, его объявили в розыск.

Оппозиционно настроенные депутаты Βерховной рады и бывшие высокопоставленные украинские чиновники ранее требовали от Зеленского, чтобы тот уволил Ермака, фигурирующего в коррупционном деле под псевдонимом «Али-Баба». Β тот раз президент отказался. На встрече с парламентской фракции своей партии «Слуга народа» он заверил, что не был осведомлен о схеме хищения госсредств.

Накануне, 27 ноября, Ермак дал интервью, в котором заявил, что Украина никогда не согласится пойти на территориальные уступки в отношении России, пока Зеленский остается президентом. Сегодня стало известно, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у него обыск. Ранее из-за коррупционного скандала занимаемую должность вынужденно оставил министр юстиции Украины Герман Галущенко.