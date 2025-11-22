Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации о возможных параметрах соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который вошел в состав переговорной делегации.
«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал он в телеграм-канале.
По словам Умерова, речь идет об очередном этапе диалога последних дней, который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».
«Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. <…> Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору», — говорится в посте.
В офисе президента Украины сообщили, что Киев, согласно договоренностям с партнерами, проведет консультации по шагам для завершения вооруженного конфликта. Там также подчеркнули, что рассчитывают на конструктивную встречу, и выразили готовность работать «максимально быстро», чтобы достичь «достойного мира».
«Украина никогда не будет преградой для мира», — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы офиса главы государства.
Состав украинской делегации
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорном процессе с США и «другими международными партнерами» Киева, следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера. Главой делегации назначен руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Помимо Умерова, в переговорную группу также вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кроме того, в списке членов украинской делегации указаны:
- первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
- глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко,
- первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица,
- заместитель главы СБУ Александр Поклад,
- советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.
Как следует из текста указа, эта делегация уполномочена также вести переговоры с представителями России.
Новый мирный план США
Проект мирного плана США, представленного украинской стороне 20 ноября, состоит из 28 пунктов. Он подразумевает внеблоковый и безъядерный статус Украины, сокращение численности ВСУ, вывод украинских войск с подконтрольных им территорий Донбасса, международное признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии фронта, возвращение России в мировую экономику, предоставление Украине гарантий безопасности и помощь стране в восстановлении.
Трамп заявил, что Украина должна принять мирный план и ей следует поторопиться с принятием соответствующего решения, поскольку «зима будет холодной», в противном случае Киеву придется продолжать боевые действия. Глава Белого дома назвал следующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы украинская сторона согласилась с предложением.
Президент России Владимир Путин заявил 21 ноября, что Москва получила от Вашингтона «модернизированный план» по Украине, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». По словам президента, проект не обсуждается предметно, поскольку «Украина против», но российская сторона открыта к консультациям по поводу деталей документа.