Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации о возможных параметрах соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который вошел в состав переговорной делегации.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал он в телеграм-канале.

По словам Умерова, речь идет об очередном этапе диалога последних дней, который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».

«Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. <…> Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору», — говорится в посте.

В офисе президента Украины сообщили, что Киев, согласно договоренностям с партнерами, проведет консультации по шагам для завершения вооруженного конфликта. Там также подчеркнули, что рассчитывают на конструктивную встречу, и выразили готовность работать «максимально быстро», чтобы достичь «достойного мира».

«Украина никогда не будет преградой для мира», — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы офиса главы государства.

Состав украинской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорном процессе с США и «другими международными партнерами» Киева, следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера. Главой делегации назначен руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Помимо Умерова, в переговорную группу также вошел руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, в списке членов украинской делегации указаны:

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко,

первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица,

заместитель главы СБУ Александр Поклад,

советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Как следует из текста указа, эта делегация уполномочена также вести переговоры с представителями России.

Новый мирный план США

Проект мирного плана США, представленного украинской стороне 20 ноября, состоит из 28 пунктов. Он подразумевает внеблоковый и безъядерный статус Украины, сокращение численности ВСУ, вывод украинских войск с подконтрольных им территорий Донбасса, международное признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии фронта, возвращение России в мировую экономику, предоставление Украине гарантий безопасности и помощь стране в восстановлении.

Трамп заявил, что Украина должна принять мирный план и ей следует поторопиться с принятием соответствующего решения, поскольку «зима будет холодной», в противном случае Киеву придется продолжать боевые действия. Глава Белого дома назвал следующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы украинская сторона согласилась с предложением.

Президент России Владимир Путин заявил 21 ноября, что Москва получила от Вашингтона «модернизированный план» по Украине, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». По словам президента, проект не обсуждается предметно, поскольку «Украина против», но российская сторона открыта к консультациям по поводу деталей документа.