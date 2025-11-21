Президент США Дональд Трамп назвал четверг, 27 ноября, «подходящим дедлайном» для Украины, чтобы согласиться на предложенный Вашингтоном мирный план. Он описал конфликт словами «кровавая баня» и выразил мнение, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля». Об этом он заявил в интервью радио Fox News.

«У нас было много дедлайнов, но если все идет хорошо, то обычно сроки продлеваются. Но четверг, по нашему мнению, подходящее время», — сказал американский лидер.

Газеты The Financial Times (FT) и The Washington Post (WP) утверждали со ссылкой на источники, что Белый дом требует от Украины подписания мирного соглашения до Дня благодарения, который отмечается в США в этом году 27 ноября. По словам собеседников WP, Вашингтон посылает сигналы о том, что Киев лишится американской поддержки, если быстро не подпишет мирную сделку.

«Мы участвуем в этом по одной причине: мы хотим, чтобы убийства прекратились. <…> Ситуация вышла из-под контроля, это кровавая баня», — заявил Трамп.

На реплику ведущего Брайана Килмида о том, что, согласно публикуемому проекту мирного плана, Украина лишится территорий, которые контролировала во время конфликта, и весь Донбасс, Трамп ответил словами:

«Они скоро потеряют их. Они и так теряют землю».

Глава Белого дома не согласился с опасениями, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на страны Балтии. Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин «не хочет новой войны» и уже «несет наказание». «Предполагалось, что это будет однодневная война, а прошло уже четыре года», — отметил американский лидер.

Он добавил, что не намерен на время обсуждения мирного плана снимать санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», которые официально вступили в силу 21 ноября. Трамп назвал введенные ограничения «очень мощными» и затрудняющими торговлю нефтью для России.

Мирный план США, реакция Путина и Зеленского

Проект мирного плана США, представленного украинской стороне 20 ноября, состоит из 28 пунктов. Он подразумевает внеблоковый и безъядерный статус Украины, сокращение численности ВСУ, вывод украинских войск с подконтрольных им территорий Донбасса, международное признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии фронта, возвращение России в мировую экономику, предоставление Украине гарантий безопасности и помощь стране в восстановлении.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября обратился к нации, заявив, что страна переживает «один из самых трудных моментов» и находится под большим давлением.

По его словам, Украина «может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски».

Зеленский не сказал прямо, поддерживает ли мирный план США или нет, но заявил о готовности круглосуточно работать в ближайшую неделю ради «конструктивного поиска решений» вместе с Вашингтоном. Он пообещал «приводить аргументы, убеждать и предлагать альтернативы».

Президент России Владимир Путин 21 ноября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Он сообщил, что Москва получила от США «модернизированный план» по Украине, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Однако, по словам Путина, проект не обсуждается предметно, поскольку «Украина против».

Он добавил, что Киев и его европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», не обладая при этом информацией о реальном положении дел.

Путин привел в пример ситуацию в Купянске, который перешел под контроль российской армии. Президент пояснил, что уже 4 ноября город почти полностью находился в руках ВС России, но украинская сторона продолжала это отрицать.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — предупредил Путин.

Он подчеркнул, что Россию «в целом это устраивает», но она готова предметно обсуждать американский мирный план.