Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором заявил, что страна переживает «один из самых трудных моментов» в своей истории, а также упомянул «сложные 28 пунктов» мирного соглашения.

«Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Давление на Украину одно из самых тяжелых. Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости», — заявил Зеленский.

Он отметил, что от Украины «будут ждать ответ», но ее национальные интересы должны быть учтены.

По словам Зеленского, Киев будет работать с США и другими партнерами ради «конструктивного поиска решений». Президент добавил, что всю следующую неделю готов работать «в режиме 24 на 7» и бороться за то, чтобы в мирном плане «не было пропущено по меньшей мере два» пункта — «достоинство и свобода украинцев».

Зеленский отметил, что Киев «будет и должен делать все, чтобы в результате произошло окончание войны, но не произошло окончания Украины, Европы и глобального мира». Он подчеркнул при этом, что рассчитывает на европейскую поддержку.

«Наши люди ежедневно теряют кого-то из своих близких. Они очень, очень хотят, чтобы эта война закончилась. Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл может не выдержать», — сказал Зеленский.

Он призвал украинцев к единству, пояснив, что оно «нужно нам как никогда» ради «достойного мира» в стране.

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам: наши люди, граждане, политики, все. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать объединенно, правительство воюющей страны должно работать эффективно», — заявил украинский президент.

Он добавил, что «не предал» Украину в первые дни конфликта, чувствуя поддержку «всего народа», и пообещал, что не сделает этого сейчас.

«Я не один; украинцы верят в свое государство. Мы едины, и во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами мне будет гораздо легче добиваться достойного мира для нас, убеждать их, на 100% зная, что за мной народ Украины», — сказал Зеленский.

Он назвал грядущую неделю «очень непростой» и «насыщенной событиями», а также предупредил, что на Украину в это время будут оказывать «много политического и информационного давления», чтобы «ослабить и рассорить» изнутри.

Мирный план США по Украине

По данным американских СМИ, 20 ноября министр армии США Дэн Дрисколл передал Владимиру Зеленскому проект мирного соглашения из 28 пунктов, подготовленный Белым домом. Украинский лидер подтвердил, что получил документ, однако подчеркнул, что условия сделки должны уважать достоинство украинского народа, а также независимость и суверенитет страны.

Согласно публикациям, проект мирного плана предполагает сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО и ее безъядерный статус, запрет на нацистскую идеологию, международное признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями, замораживание боевых действий в Запорожье и Херсонской области по линии соприкосновения. Кроме того, ВСУ должны вывести войска с подконтрольных им территорий на Донбассе. Эти земли будут считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной.

Украина, Россия и Европа должны будут подписать соглашение о ненападении. Украине, согласно проекту соглашения, будут предоставлены гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне в случае атаки на одну из стран альянса. США получат компенсацию за гарантии.

Украина лишится гарантий, если вторгнется на территорию России либо ударит ракетами по Москве или Санкт-Петербургу. Россия в случае нарушения обязательств столкнется со «скоординированным военным ответом», снова окажется под глобальными санкциями и лишится всех выгод сделки.

По данным The Financial Times, США хотят, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение в ускоренном темпе — до 27 ноября, после чего сделку представят Москве. Весь процесс американская сторона хочет завершить уже к началу декабря.

В Кремле заявили, что Россия пока не получала от США официальных уведомлений по поводу мирного плана. При этом с дальнейшим наступлением российских войск для Зеленского «сокращается пространство для свободы принятия решений», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.