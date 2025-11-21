Москва не получала официальных уведомлений из Вашингтона по поводу возможных модификаций плана мирного урегулирования по Украине и остается приверженной результатам обсуждений, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, хотя контакты наши [с Белым домом] не прекращаются, мы их никогда не прекращали. Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается», — заявил представитель Кремля (цитата по аудиозаписи в телеграм-канале «Маяка»).

Песков добавил, что российская сторона остается «полностью открытой» для мирных переговоров, но добавил, что «эффективная работа» российской армии должна убедить украинские власти в необходимости договариваться как можно скорее — «лучше сейчас, чем потом».

«Пространство для свободы принятия решений для него [президента Украины Владимира Зеленского] сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил. И здесь даже не о войне, это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение для них бессмысленно и опасно», — указал пресс-секретарь главы государства.

Он заключил, что власти в Киеве должны взять на себя ответственность и принять решение.

На вопрос о том, устраивают ли Россию положения «нового» мирного плана США, которые распространили СМИ, Песков отметил, что нельзя «вести переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме». Он заявил, что Москва открыта к мирным переговорам ради их успеха, а не ради самого процесса.

«Мы действительно хотим, чтобы мирные переговоры увенчались успехом. И ради этого, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле оптимизм СМИ, которые ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября. «Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такие сообщения. Здесь разделять нечего», — заявил представитель Кремля.

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем телеграм-канале предполагаемый текст мирного плана США на украинском языке. Он состоит из 28 пунктов и предполагает среди прочего, что Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через 100 дней после подписания соглашения, а Крым, Луганск и Донецк признаются частью России.