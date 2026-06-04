Россия должна отходить от «оборонительной модели» в отношениях со странами Запада и не ждать отмены санкций, потому что прежний мир не вернется. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. И поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, не пора ли изменить саму парадигму — перестать реагировать на уже принятые санкции и начать их опережать.

Он отметил, что Россия в целом уже движется в этом направлении: по его словам, страна постепенно переходит от «чисто оборонительной модели», характерной для 2022—2023 годов, к более сбалансированному подходу.

«Я здесь с этим абсолютно согласен. Надо уже отходить от этой исключительно оборонительной модели. Мы уже во многом от этого отошли, надо отходить все больше и больше», — отметил он. Это движение, по словам Орешкина, необходимо лишь ускорять и усиливать.

Следующий шаг — активная «игра» России не только на внутреннем поле, но и на внешних площадках, считает замглавы администрации президента. «Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран», — сказал он.

Орешкин, известный футбольный болельщик, прибег к спортивной метафоре: баланс между обороной и атакой должен все больше смещаться в атакующую сторону. Примером такой «агрессивной атакующей игры» он назвал переговоры президента России Владимира Путина с президентом Танзании.

«Танзания, 70 миллионов человек уже практически — это ворота в Восточную Африку, динамично развивающийся регион, возможности для переноса наших технологических решений, российских цифровых платформ на рынки третьих стран. Это есть уже агрессивная атакующая игра, а не исключительно оборонительная», — пояснил он.

Параллельно Орешкин дал оценку общему состоянию мировой экономики. Западная ее часть, по его словам, сейчас «находится в тряске, лихорадке». Он добавил, что эта нестабильность «существенным образом переносится» и на Россию.

Тем не менее внутри страны, по оценке Орешкина, накоплен значительный экономический потенциал. Российская экономика за последние годы создала дополнительно 2 млн рабочих мест, а уровень безработицы достиг одного из самых низких показателей в мире.

Оборонный сектор, добавил чиновник, стал одним из ключевых драйверов роста, инвестиционная активность за несколько лет выросла более чем на 30%. Вместе с тем пространство для прежних источников роста исчерпано: новой рабочей силы на рынке труда не прибавится, а освободившиеся ниши уже заняты — российскими, китайскими или иными производителями, уточнил он. «Модель меняется», — констатировал Орешкин.

Факторами роста на ближайшие годы он назвал технологии, цифровые платформы, упрощение регуляторики и новый инвестиционный цикл.

Кроме того, Орешкин выразил полное согласие с позицией главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая не смогла лично участвовать в сессии: именно рост производительности труда станет главным мерилом того, насколько быстро будет развиваться экономика.