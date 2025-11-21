Россия по официальным каналам не получала от США каких-либо планов урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. «Официально российская сторона, Министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу», — сказала Захарова в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». По ее словам, сейчас в СМИ обсуждается много утечек, в которых фигурируют «обсуждения, пункты, планы». «В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов», — отметила Захарова.

Предполагаемую версию предложенного США мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта вечером 20 ноября опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Документ содержит 28 пунктов и среди прочего предполагает, что Крым, ДНР и ЛНР будут де-факто признаны российскими, а контроль над Херсонской и Запорожской областями «заморожен» на линии соприкосновения. Согласно тексту плана, часть территорий при этом должна стать демилитаризованной буферной зоной под фактическим контролем России, а стороны обязуются не менять границы силовыми методами. В то же время Украина отказывается от вступления в НАТО, а выборы в стране должны пройти через 100 дней после подписания.

В Кремле утром 21 ноября заявили, что не получали сообщений о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану США.