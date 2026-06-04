Разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, опубликовал предупреждение о том, что китайские спецслужбы систематически используют соцсети и сайты по поиску работы для вербовки лиц с доступом к секретной информации. Содержание документа передает Hong Kong Economic Times.

Документ под названием «Защита наших секретов» (Safeguarding Our Secrets) был обнародован 3 июня.

По данным альянса, китайская военная разведка нацелена на широкий круг лиц. В зоне риска находятся не только действующие сотрудники оборонных ведомств, дипломаты и военные, включая персонал, размещенный в Индо-Тихоокеанском регионе, но также журналисты, аналитики исследовательских центров и академические работники, имеющие доступ к государственным данным.

«Конечная цель китайской военной разведки — получить военную, политическую и экономическую информацию, которая дала бы Китаю стратегическое и тактическое превосходство над странами “Пяти глаз”», — говорится в документе.

Схема работы, описанная спецслужбами, выглядит следующим образом:

— китайские операторы размещают подставные объявления о вакансиях на легальных платформах,

— после отбора кандидатов проводятся онлайн-собеседования, в ходе которых выясняется, имеют ли потенциальные цели доступ к закрытым сведениям о военных учениях или оборонных технологиях,

— в дальнейшем «соискателям» предлагают перейти в зашифрованные мессенджеры и требуют писать аналитические отчеты по запрошенным темам.

«За каждое такое задание платят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Цена напрямую зависит от чувствительности и ценности информации», — уточняется в документе.

Британский министр по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Лондон принимает «решительные меры» для противодействия этим угрозам. Он подчеркнул, что всем госслужащим необходимо сохранять бдительность при использовании социальных сетей.

Эксперты отмечают, что, хотя отдельные страны альянса и раньше предупреждали о подобных инцидентах, нынешний совместный пресс-релиз является беспрецедентным по уровню координации и резкости формулировок.

Пекин отреагировал на обвинения незамедлительно. Посольство Китая в Великобритании выступило с заявлением, в котором назвало выводы из доклада «Пяти глаз» «чистой выдумкой со злым умыслом» и «злонамеренной клеветой».

Официальный представитель посольства обратил внимание на деятельность самого альянса, назвав «Пять глаз» крупнейшей разведывательной сетью в мире.

«Они бесцеремонно занимаются шпионской деятельностью по всему миру. Именно они представляют реальную угрозу для стран, стремящихся к миру», — цитирует заявление дипломатов телеканал CCTV.

Министерство иностранных дел КНР также выступило с комментарием по поводу сложившейся ситуации. Официальный представитель ведомства Мао Нин назвала «ироничным» обвинение Китая в шпионаже со стороны организации с такой репутацией и послужным списком, как «Пять глаз».

Пекин призвал Лондон прекратить «жалкие спектакли», а также обвинил западные страны в лицемерии и попытках сдерживать развитие Китая путем срыва легитимных академических и деловых контактов.

Отношения КНР и стран «Пяти глаз» в последние годы остаются сложными. Запад регулярно обвиняет Пекин в промышленном шпионаже и кибератаках. Китай, в свою очередь, называет высказываемые западными коллегами «озабоченности» попыткой отвлечь внимание от их собственных разведывательных операций.