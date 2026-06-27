Госдума намерена ужесточить контроль над трудовой миграцией — в первую очередь в сфере здравоохранения, где до сих пор не установлены ограничения на наем иностранных работников. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, вопрос об установлении квоты на трудоустройство иностранных граждан медработниками будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы.

Параллельно, добавил Володин, прорабатывается передача МВД части полномочий Минтруда, включая утверждение перечней профессий для трудовых мигрантов. Спикер Госдумы выразил надежду на то, что силовое ведомство сможет навести порядок в этой сфере.

«В нашей стране, особенно в таких отраслях, как здравоохранение, должны работать высококвалифицированные специалисты со знанием русского языка», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что квоты на прием работников-мигрантов до сих пор не введены в 192 профессиях, включая 38 врачебных специальностей и 46 позиций в среднем медицинском персонале.

В качестве подтверждения необходимости изменений Володин привел данные Генпрокуратуры о том, что в прошлом году нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами были выявлены в 27 российских регионах. Кроме того, по его словам, в 17 регионах иностранных врачей брали на работу без обязательной проверки квалификации.

Володин напомнил, что усилиями Госдумы перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на упрощенное получение вида на жительство, уже сокращен почти в 10 раз — с более 200 до 29 специальностей.

Растет и число регионов, власти которых по собственному усмотрению вводят в отдельных сферах занятости жесткие или даже нулевые квоты на наем мигрантов с трудовыми патентами: спикер Госдумы отметил, что в 2024 году такие ограничения действовали в 43 субъектах, а сейчас они введены уже в 56 регионах.

По словам Володина, в ходе планомерной работы над совершенствованием миграционного законодательства, которую Госдума ведет с 2024 года, было принято 27 федеральных законов для создания системы борьбы с нелегальной миграцией. При этом председатель нижней палаты российского парламента признал, что некоторые вопросы трудовой миграции по-прежнему не до конца урегулированы.