Только каждый четвертый мигрант приезжает в Россию работать, свидетельствуют данные Росстата. О вахтовом методе по принципу «приехал — поработал — попрощался» и других мерах по отношению к массовой миграции рассказывает RTVI руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Нерабочие мигранты

По всем соцопросам и обращениям граждан к депутатам, засилье мигрантов остается в топе острейших проблем, волнующих население нашей страны. Еще несколько лет назад «Справедливая Россия» первой забила тревогу — мы выступали за пересмотр чересчур «гостеприимной» миграционной политики, предложили пакет соответствующих законов.

В течение долгого времени наши предложения отвергались думским большинством и правительством. Переломным стал 2024 год — этому, к сожалению, способствовал кровавый теракт в «Крокусе». Усилился миграционный контроль, прекратилась массовая легализация и раздача гражданства: за тот же 2024 год паспорта РФ получило рекордно малое число иностранцев. Госдума приняла около двух десятков законов по ужесточению миграционной политики, регионы начали вводить запреты на трудоустройство приезжих. Все это шаги в правильном направлении, однако и жалобы граждан, и статистика показывают, что они недостаточны.

Например, по данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2025-го в страну въехало почти 5,5 млн гостей из стран Средней Азии — это всего на 2% меньше, чем за тот же период 2024 года. Эксперты указывают на то, что граждане соседних республик, несмотря на ужесточение миграционного режима, по-прежнему нуждаются в работе. Но в том-то и дело, что большинство мигрантов едет к нам вовсе не работать. Показателен опрос, который провел Росстат среди самих приезжих: лишь 28% ответили, что прибывают в Россию с целью трудиться! Большинство же едет по причинам «личного, семейного характера», в том числе это переезд к супругам, родителям, детям. При этом лишь 9% мигрантов имеют высшее образование, почти у 40% только школьные аттестаты.

Выводы печальны и очевидны: перед нами массовый приток малообразованных, низкоквалифицированных кадров, которые не жаждут трудиться. Зато тащат сюда свои кланы и семьи, получающие доступ к образованию, медпомощи, пособиям, льготам.

Кстати, пару лет назад в одном из регионов составили портрет семьи так называемых «новых граждан» — многодетные, с низким официальным доходом, мама не работает. И подсчитали, что ежегодно такая семья может получать из бюджета от 700 тысяч до 2,5 млн рублей. Государство тратит на приезжих и их семьи огромные деньги, при этом вклад мигрантов в нашу экономику, вопреки всем уверениям, невелик. Недавно фракция «Справедливая Россия» заказала научное исследование на этот счет. Мы получили свои данные: доля мигрантов в основных отраслях народного хозяйства не превышает 1,5%. Эти цифры стоит внимательно изучить сторонникам мигрантского лобби, которые по-прежнему уверяют, что нам не обойтись без иностранных гостей.

Вахтовый метод вместо патентной «вольницы»

Надежду на давно назревшие, более радикальные изменения дает новая концепция государственной миграционной политики, утвержденная президентом Путиным прошлой осенью. Одно из ключевых ее положений — переход к целевому организованному набору, когда мигранты приезжают под ответственность работодателя на конкретную работу, на определенный срок. По сути это концепция вахтового метода, которую не раз предлагала «Справедливая Россия». Такой законопроект мы включили в список приоритетных на весенную сессию Госдумы, и это означает, что Дума будет обязана его рассмотреть.

В основе нашей инициативы — отказ от патентной системы в пользу вахтового принципа. Сейчас мигранты из безвизовых стран для работы в России покупают трудовые патенты, этот патент действует в пределах региона и по нему можно заниматься чем угодно. А можно вообще не работать, дурака валять и заодно тащить за собой всю родню и дальше обживаться в России. С этой патентной «вольницей» давно пора заканчивать!

По нашему предложению, трудовой мигрант въезжает только на основании разрешения на работу, по приглашению работодателя, на конкретную вакансию. Переход на работу в другую организацию запрещен, за нарушение — депортация. Въезд в страну близких родственников, включая супругов, детей, родителей — запрещен. Срок пребывания в стране ограничен сроком трудового договора. Именно так, на наш взгляд, должна работать система оргнабора, отраженная в новой миграционной концепции.

Не исключаю, впрочем, что в правительстве опять хотят пойти по пути полумер. Недавно в СМИ появились сведения о готовящихся для реализации концепции поправках кабмина. По этим данным, оргнабор мигрантов хотят ввести с 2027 года в формате эксперимента. Сколько можно тянуть и экспериментировать?! При этом по-прежнему допускается ввоз семей мигрантов. Опять же, зачем?! Смысл оргнабора как раз в том, чтобы люди приезжали работать, а не завозили свою родню, свои традиции и законы.

Система оргнабора, вахтового метода должна работать по принципу «трех П»: «приехал — поработал — попрощался».

И этот принцип должен стать основой миграционной политики. Если Госдума утвердит приоритетный законопроект нашей фракции, так и будет.

Соцподдержка — для коренных граждан, «новые» подождут

Приведу еще несколько предложений «Справедливой России», которые нужно внедрять наряду с вахтовым методом.

Федеральный запрет на работу иностранцев в социально значимых отраслях — медицине, образовании, транспорте и других. Больше половины российских регионов уже ввели подобные ограничения, и ничего, небо не рухнуло! Предприятия и учреждения работают, только нанимают не мигрантов, а наших граждан. Давно пора устанавливать единые для всей страны нормы. Иначе получается, что одни регионы вводят ограничения, а в другие приток мигрантов растет.

Иностранцам, совершившим особо тяжкие преступления, должен быть навсегда закрыт въезд в нашу страну. Независимо от того, где они их совершили — в России или у себя на родине. И вне зависимости от снятия или погашения судимости.

Если мигрант нарушает закон и высылается из страны, вместе с ним депортируется весь его клан. Вся родня, которая нередко покрывает нарушителя. Раз стоят за него горой, закрывают глаза на проделки, пусть и выезжают все вместе.

Депортационный депозит при въезде, который вносит на специальный счет сам мигрант или его наниматель. По закону, высылка и сейчас может оплачиваться за счет «приглашающей стороны». Но безвизовых мигрантов, как правило, никто не приглашает, они сами едут. Оргнабор должен изменить ситуацию. Но пока ежегодно казна тратит около 1 млрд рублей на депортацию мигрантов — это деньги российских налогоплательщиков.

Медстраховка должна быть у всех прибывающих в страну иностранцев. Для женщин полис ДМС должен включать ведение беременности и роды. Мигранты приезжают работать, а не пользоваться бесплатной медициной! И все медрасходы должны оплачивать за свой счет.

У «Справедливой России» также есть предложение ввести временной ценз на получение соцподдержки для так называемых «новых граждан». Право на маткапитал, жилищные сертификаты, другие социальные льготы у них должно возникать при стаже гражданства от 20 лет.

Оговорюсь, это требование, конечно, не распространяется на жителей четырех присоединенных регионов, бывших граждан Украины. Мы говорим о тех, кто в предыдущие годы скоропалительно получал гражданство, нередко по коррупционным схемам, нередко даже без знания языка. А в итоге возникают многочисленные скандалы с выдачей жилищных сертификатов выходцам из Средней Азии. Мы видим, что вчерашние мигранты по некой ускоренной схеме получают господдержку, которую наши семьи ждут годами, десятилетиями, в то время как приоритет господдержки должен быть у коренных граждан. А «новые» подождут.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции