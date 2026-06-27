Экстремальная жара несет Европе все более серьезные экономические риски. Местные и международные СМИ пестрят заголовками о том, что изменение климата уже заметно влияет на энергосистемы, транспортную инфраструктуру, производительность труда и экономику в целом. Европе — при ее и так низких темпах экономического роста — это грозит снижением конкурентоспособности.

Производительность труда под ударом

Наиболее очевидным последствием экстремальной жары становится падение производительности труда. Особенно уязвимы отрасли, где значительная часть работы выполняется на открытом воздухе или в помещениях без эффективного охлаждения.

Исследование Международной организации труда прогнозирует, что уже к 2030 году будет сокращен рабочий день фермеров и строителей в странах Западной, Северной и Южной Европы. Люди этих профессий первыми страдают от повышения температуры, так как их работа при экстремальной жаре становится не только неэффективной, но и опасной для здоровья.

Особенно показательны расчеты крупнейшей страховой компании Германии Allianz: каждый дополнительный градус температуры воздуха в диапазоне 30 — 35 °C снижает производительность труда примерно на $1,3 в час, что соответствует почти 3% средней почасовой производительности.

Прогнозы на ближайшие годы

Allianz проанализировала экстремальный сценарий, при котором в период с 2026 по 3020 годы повторятся пять рекордно жарких лет 2014 — 2024 годов. В этом случае совокупные потери ВВП европейских стран могут достичь 5—7%.

По расчетам экспертов агентства, отдельные страны при этом потеряют:

Франция — около $240 млрд;

Италия — $147 млрд;

Германия — $131 млрд;

Испания — $120 млрд.

Сельскохозяйственная отрасль несет убытки

Аномальная погода может способствовать росту цен на продукты питания и инфляции, потому что зной снижает урожайность и нарушает цепочки поставок.

Агентство Reuters приводит оценку влияния климатических изменений на разные страны Европы.

«Жара приведет к снижению объемов производства во многих секторах французского сельского хозяйства, включая зерновые, животноводство, птицеводство, а также фрукты и овощи, особенно полевые культуры, такие как морковь. <…> Цены на культуры, которые пострадают значительно, скорее всего, вырастут», — пишет оно о ситуации во Франции.

Сельскохозяйственная отрасль в Италии тоже находится под угрозой из-за снижения производительности труда. Опираясь на оценки итальянского профсоюза CGIL и итальянского отделения Greenpeace, Reuters отмечает, что высокие температуры «могут представлять опасность для здоровья до 1,5 млн итальянских рабочих, включая строителей, фермеров и курьеров».

Некоторые издания проводят аналогию с аномальной засухой 2003 года: жара в тот период привела к снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению числа хозяйств.

«Необходимо вернуться к 2003 году, чтобы найти четкую причинно-следственную связь. Жара в том году снизила производство зерновых примерно на 22% по сравнению с 2002 годом, а также повлияла на производство вина. Она также привела к увеличению смертности среди кур, индеек и несушек. В совокупности это снизило годовой ВВП на 0,3 процентных пункта», — напоминает Le Monde.

Рост нагрузки на энергетическую систему

Экстремальная жара одновременно увеличивает спрос на электроэнергию из-за массового использования систем кондиционирования.

«Цены на электроэнергию резко растут, системы охлаждения работают на пределе своих возможностей, а электростанции сокращают выработку электроэнергии или полностью отключаются», — пишет Financial Times.

Таким образом возникает двойной эффект: спрос на электроэнергию достигает максимума именно тогда, когда предложение начинает сокращаться. Это повышает стоимость электроэнергии для бизнеса и населения, усиливает инфляционное давление и снижает конкурентоспособность промышленности.

Инфраструктура не выдерживает новых климатических условий

Еще одним экономическим последствием жары становится ускоренное разрушение инфраструктуры.

Financial Times отмечает, что во Франции уже приостановлена работа трех реакторов АЭС, так как «температура речной воды, используемой для их охлаждения, превысила максимально допустимую норму».

Издание пишет, что зной повлиял и на железнодорожные компании, которые «были вынуждены снизить скорость и отменить рейсы, поскольку рельсы деформируются, а воздушные линии электропередач провисают из-за жары».

Сложившийся «климатический кризис» не пройдет бесследно. Эксперты Guardian прогнозируют, что жара «подорвет экономический рост, если европейские страны не адаптируют свои устаревшие здания и инфраструктуру».