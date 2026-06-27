Еще пять жителей Курской области вернулись домой из украинского плена, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Вместе с ними на родину прибыли еще двое россиян из других регионов.

Как рассказала омбудсмен, среди освобожденных — строители Михаил и Сергей, механизатор Максим, жительница Суджи Елена, а также Роман, попавший в плен после обстрела, при котором погиб его брат.

«Каждое такое возвращение — это огромное счастье для родных, которые жили в тревоге и неизвестности. Мы продолжим делать все возможное, чтобы наши граждане возвращались домой», — заявила Лантратова.

Она поблагодарила Минобороны России, профильные службы, представителей Беларуси и белорусского парламентария Ирину Костевич за помощь в организации обмена, а также украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца — за переговоры и сотрудничество.

Сам Роман позже рассказал RT подробности гибели своего родственника.

«Ехали с братом в Суджу тестя забирать. <…> На подъезде к Судже нас, получается, расстреляли. Брат скончался, я, тяжелораненый, пролежал целый день. Меня потом украинские военные отвезли в Сумы. И все. Потом в лагерь для пленных», — сообщил мужчина.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, комментируя возвращение уроженцев региона, сообщил, что в общей сложности с территории Украины за все время удалось вернуть 171 жителя приграничья. «К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек», — добавил он.

26 июня Минобороны сообщило о проведении обмена пленными по формуле «160 на 160». «Возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ», — отметили в ведомстве, уточнив, что с бойцами работает Лантратова.

В министерстве также рассказали, что обмен военнопленными прошел при посредничестве ОАЭ.

1 июня Лантратова сообщила, что аппарат уполномоченного помог вернуть из плена в Россию 165 жителей Курской области, включая 16 детей. Она отметила, что работа по уточнению точного количества курян, удерживаемых на Украине, продолжается.

В марте Хинштейн сообщал о возвращении 25-летнего уроженца села Казачья Локня, который не был дома полтора года. «Еще девять человек, к сожалению, удерживаются на территории Украины — делаем все, чтобы вернуть их домой», — написал глава региона.

29 мая Хинштейн заявлял, что на Украине могут удерживаться еще 15 жителей Курской области. По его словам, из 2173 курян, числившихся пропавшими, удалось установить местонахождение 1841 человека, 446 из них погибли.