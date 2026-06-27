Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признал себя виновным в незаконном обращении с секретными документами. Об этом сообщило BBC со ссылкой на материалы судебного заседания.

Болтон был обвинен по 18 эпизодам ненадлежащего обращения с секретными материалами и поначалу отрицал свою вину. Теперь он признал один пункт обвинения — в незаконном хранении секретной информации.

Речь идет о дневниковых записях, которые Болтон вел для своей книги. В них содержались сведения, составляющие гостайну, в том числе материалы с грифом «совершенно секретно». Часть этих данных он передал двум своим родственникам.

Когда судья зачитал обвинения — включая эпизоды с передачей дневниковых записей членам семьи, — Болтон подтвердил их достоверность.

«Да, ваша честь», — ответил он на вопрос о том, совершал ли описанные действия, добавив, что «сожалеет об этом».

Прокурор США Келли Хейс заявила на пресс-конференции после слушания, что Болтон прекрасно знал правила обращения с секретными материалами и понимал, кому их можно передавать.

«Он также знал, какой ущерб национальной безопасности может нанести ненадлежащее обращение с этой чувствительной информацией, — подчеркнула она. — Тем не менее, как только что признал сам Болтон, он поставил нашу национальную безопасность под серьезную угрозу, нарушив закон».

Адвокат Болтона Аббе Лоуэлл выступил с заявлением, в котором защитил позицию своего клиента и провел параллель с делом Дональда Трампа: его в 2023 году обвинили в незаконном хранении секретных материалов в сфере обороны, но закрыли дело после победы на выборах.

«Президент Трамп пренебрег законами о секретной информации, вывез реальные засекреченные документы на свое поместье во Флориде, вмешивался в расследование этих действий и так и не понес никакой ответственности за свое поведение», — напомнил Лоуэлл.

Прокуроры сообщили, что Болтону грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере $2,25 млн. Ему также придется ответить на вопросы сотрудников спецслужб по поводу незаконно хранившейся у него информации и провести 100 часов на общественных работах.

Вынесение приговора назначено на 28 октября. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на судебное разбирательство, написав в своей соцсети Truth Social: «Надеюсь, с ним [Болтоном] обойдутся жестко».

Болтон был уволен из первой администрации Трампа в 2019 году. В 2020 году он выпустил мемуары «Комната, где это случилось» — книгу с резкой критикой президента, которую Белый дом пытался заблокировать через суд. После выхода книги Министерство юстиции США начало расследование в отношении экс-советника.

Эксперты в области права признают, что преследование столь высокопоставленного чиновника за нарушение режима секретности — явление редкое. Как отметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Кэрри Кордеро, подобные дела сложны в расследовании, однако прецеденты есть как среди рядовых, так и среди высокопоставленных должностных лиц.

Дело Болтона, по оценке бывших федеральных прокуроров, отличается от других уголовных преследований критиков Трампа весомостью собранной доказательной базы.