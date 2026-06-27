Вице-премьер Польши, глава МИД страны Радослав Сикорский заявил CBS News, что Россия в течение ближайших двух лет может провести операцию «под ложным флагом», чтобы получить повод для удара по одной из стран НАТО. По его словам, Варшава готова к подобному сценарию. Также он выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой.

«Я бы не исключил, что россияне проведут какую-либо операцию под ложным флагом против российской территории, чтобы получить предлог для удара по одной из стран НАТО. Мы должны дать понять Путину, что знаем, что он замышляет, что нас не обманут и что это будет совершенно неприемлемо — и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявил он.

На вопрос о том, где может произойти подобная «операция», он упомянул Сувалкский коридор. Отдельно министр отметил, что наиболее уязвимыми себя считают Эстония, Латвия и Литва, а Польша усиливает восточную границу в рамках проекта «Восточный щит».

Сувалкский коридор — перешеек протяженностью около 100 км между территориями Беларуси и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО.

По мнению Сикорского, у России из-за конфликта с Украиной сейчас нет свободных ресурсов для эффективной атаки на восточный фланг НАТО. Он добавил: если Москва начнет стягивать войска к польской границе, Варшава «поступит так же».

Говоря об обороноспособности Польши, Сикорский подчеркнул, что страна тратит на оборону 4,8% ВВП — пропорционально больше, чем США, — а также располагает современным вооружением, включая истребители F-16 и F-35, танки Abrams и системы HIMARS.

Оценивая перспективы урегулирования, вице-премьер высказался за прямые переговоры президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского — без посредников. Последний раз представители Москвы и Киева встречались в феврале в ОАЭ — на трехсторонних переговорах при посредничестве США.

«Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине вести прямые переговоры. Они ведут переговоры об обмене телами солдат, военнопленных. Есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление. Мы считаем: если Путин готов к предложенному Украиной прекращению огня или мирному соглашению, он найдет номер Зеленского», — сказал министр.

Также Сикорский отметил, что Варшава и Киев, несмотря на конфликт, связанный с УПА и орденом Белого орла, должны продолжать сотрудничество.

В Москве неоднократно отвергали утверждения о планах нападения на страны НАТО. Путин не раз заявлял, что Россия не собирается атаковать государства альянса. Схожую позицию высказывал и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич: по его словам, Москва не стремится к конфликту с военно-политическим блоком.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ