В Узбекистане планируют разработать законопроект об ограничении доступа к соцсетям для детей младше 16 лет. Об этом Gazeta.uz сообщила министр дошкольного и школьного образования Эъзозхон Каримова.

«Мы тоже сейчас рассматриваем этот вопрос. Уже обсудили его с нашими депутатами и сенаторами», — сказала она.

Следующий шаг, по ее словам, — подготовить документ и вынести его на общественное обсуждение.

«Сегодня век технологий, и мы не можем просто забрать у наших детей телефоны. Конечно, телефон нужен. Но необходимо соблюдать культуру и меру его использования. Уже издан приказ, согласно которому ученики должны оставлять телефоны перед входом в школу, а также действуют правила поведения. Однако где-то эти нормы работают, а где-то — нет. Теперь мы намерены взять этот вопрос под контроль и законодательно ограничить использование социальных сетей детьми младше 16 лет», — заявила Каримова.

Gazeta.uz отмечает, что ранее детский омбудсмен, Агентство социальной защиты и представители Министерства дошкольного и школьного образования выступали за «умеренные, осознанные ограничения» и контроль.

По данным РБК, подобные меры уже действуют или обсуждаются более чем в 20 странах: они введены, в частности, в Австралии, Турции, Италии, Бразилии и ОАЭ, а законопроекты или похожие инициативы рассматриваются в Великобритании, Дании, Польше, Швеции, Канаде, Франции, Португалии, Испании и Казахстане.

Одной из первых запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет ввела Австралия. Однако, как писал Reuters, мера фактически работает слабо: большинство подростков продолжают пользоваться платформами, обходя проверку возраста через VPN, аккаунты родителей или старших знакомых. Теперь австралийские власти требуют от соцсетей объяснений и рассматривают возможность судебных исков.