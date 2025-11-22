США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и европейских чиновников, требуя от Киева к 27 ноября подписать мирное соглашение, предложенное Белым домом. Вашингтон дал понять, что не намерен проявлять гибкость, а возможности для переговоров ограничены. Как пишет The Financial Times (FT), об этом говорилось на встрече министра армии США Дэна Дрисколла с послами и чиновниками ЕС в Киеве 21 ноября.

Газета описывает встречу как напряженную. По словам одного из присутствовавших европейских чиновников, обсуждение быстро зашло в тупик. Еще один высокопоставленный собеседник FT назвал тон встречи «тошнотворным».

Дрисколл заявил собравшимся о своем оптимистичном настрое и о том, что «сейчас настало время для мира». При этом он предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

«Мы не обсуждаем детали», — процитировал американского генерала один из источников газеты.

Дрисколл и временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис настаивали, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение до Дня благодарения 27 ноября.

«У нас есть узкое окно для достижения мира — президент Трамп хочет мира сейчас. <…> Нам нужно покончить с этим дерьмом. Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке американских военных, Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — заявил Дрисколл.

Дэвис в свою очередь отметила, что, сколько бы США и ЕС ни поддерживали Украину в продолжении боевых действий, «существуют пределы».

«Есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить сделку», — приводит слова дипломата один из присутствовавших на встрече послов.

Дрисколл добавил, что с украинскими властями и европейскими лидерами в ближайшие дни будут обсуждаться гарантии безопасности, которые являются частью американского мирного плана.

Послы и чиновники ЕС на встрече в Киеве назвали месседжи из США «шокирующими», предложив вместо заключения мирной сделки усилить давление на Россию. Представители Вашингтона в ответ заявили, что предложение Белого дома — «лучшее, на что может рассчитывать Украина».

«Оказывается, все еще хуже, чем мы думали», — отозвался об итогах встречи высокопоставленный европейский чиновник.

Американский собеседник FT со своей стороны назвал встречу «позитивной, честной и уважительной». По его словам, состоялся «хороший обмен мнениями», а Дрисколл «максимально полно» ответил на «столько вопросов, сколько позволяло время».

Тактика плохого и хорошего полицейских

Вашингтон в своем давлении на Украину, похоже, обратился к тактике игры в хорошего и плохого полицейских, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. В роли этих «полицейских» якобы выступают спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и генерал Дэн Дрисколл: «один давит, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить план», рассказал собеседник газеты.

Еще один источник WP утверждает, что президент Украины 20 ноября попросил о возможности внести некоторые изменения в мирный план, и команда Дрисколла согласилась на это.

Чтобы привести проект соглашения к приемлемому для Киева формату, потребуются «месяцы кропотливых переговоров», заявил изданию источник, знакомый с содержанием документа.

«Даже если бы Зеленский захотел подписать его, он не смог бы, потому что для этого нет политической основы. Там много бесперспективных пунктов», — пояснил собеседник WP.

Он привел в пример договор о добыче полезных ископаемых, изменения в который вносились на протяжении трех месяцев. В случае с мирным планом, который затрагивает Россию, Украину, США и Европу, переговоры могут занять год, предположил источник.

«Я думаю, это начало мирного процесса, а не его завершение», — считает он.

Однако временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис после встречи с представителями ЕС в Киеве 21 ноября заявила об «агрессивных» сроках подписания мирного соглашения, отмечает издание.

Участвовавший в обсуждениях дипломат описал оказываемое на Украину давление «чрезвычайным». Предполагается, что сначала документ подпишут Зеленский и Трамп, лишь затем его представят Москве.

Зеленский блефует: что думает Трамп

Вопреки усилиям европейских лидеров повлиять на Трампа, фундаментальное отношение президента США к конфликту на Украине не изменилось со времен провальных переговоров с Зеленским в феврале 2025 года, утверждает The Times.

Трамп считает, что Зеленский блефует в попытке добиться более выгодной сделки, находясь при этом в проигрышной позиции, в то время как «все козыри» — на руках президента России Владимира Путина, пишет газета.

Американский лидер накануне напомнил о своей ссоре с Зеленским в феврале и повторил свой тогдашний тезис о том, что у Киева «нет карт».

«Помните, не так давно, прямо в Овальном кабинете, я сказал: „У вас нет карт“. <…> Я считал, что ему [Зеленскому] следовало заключить сделку еще год, два года назад», — сказал президент США журналистам 21 ноября.

Трамп добавил, что Зеленскому «в какой-то момент придется с чем-то согласиться». По его словам, Украине следует поторопиться, поскольку «зима будет холодной».

«Держимся еле-еле»: разведка Украины об оценке ситуации

The Economist утверждает, что нынешний проект мирного плана улучшен по сравнению с более ранней версией, которая, как пишет журнал, «носила больше следов влияния Дмитриева».

Свой вклад в обновленный вариант соглашения, по-видимому, внес госсекретарь США Марко Рубио, говорится в публикации. Самым большим изменением издание называет пункт о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО о коллективной обороне.

Однако он «имеет меньшее значение, чем кажется», пишет Economist. На Украине мало кто верит, что Трамп будет следовать этому положению, отмечается в статье. Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с изданием назвал нынешний мирный план «плохой версией» Стамбульского соглашения образца 2022 года и «неработоспособным» в существующем виде.

С точки зрения Киева, предложение США выглядит «одновременно карательным и нереалистичным». Даже если Зеленский его подпишет, Верховная Рада вряд ли одобрит документ, рассуждает журнал. Кроме того, некоторые его пункты могут вызвать массовые протесты на Украине, считает Economist.

Источник издания в украинской разведке усомнился, что условия сделки станут лучше в случае затягивания переговоров.

«Сейчас мы держимся еле-еле. Кто знает, что будет через два месяца? К тому времени предлагаемая сделка тоже не станет лучше», — говорит собеседник журнала.

Американский чиновник в Киеве заявил Economist, что мирное предложение будет продвигаться «агрессивно». Есть предположения, что Зеленского будут подталкивать к подписанию «какой-то его версии» еще до 27 ноября, говорится в статье.

Высокопоставленный источник издания, близкий к Кремлю, заявил, что некоторые формулировки плана выглядят «довольно абсурдными», но предположил, что документ, «вероятно, найдет одобрение» в Кремле.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября заявил, что мирный план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине и Москва готова предметно его обсуждать.

Ответственность за затягивание процесса глава государства возложил на Киев и его европейских союзников, которые «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», не обладая при этом объективной информацией о реальном положении дел на фронте.