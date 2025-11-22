Группа американских генералов может прилететь в Москву на следующей неделе, чтобы обсудить с Кремлем проект мирного соглашения по Украине. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в США.

О предполагаемом визите генеральской делегации в Москву еще 18 ноября писала газета Wall Street Journal (WSJ). Об этом сообщалось в контексте приезда министра армии США Дэна Дрисколла и еще двух четырехзвездных американских генералов в Киев, чтобы представить президенту Украины Владимиру Зеленскому проект мирного соглашения.

WSJ и ABC News сообщали со ссылкой на источники, что Дрисколл затем может встретиться с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал существование таких планов.

Как утверждает Guardian, президент США Дональд Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем. Официальных сообщений на этот счет не поступало. Генерал — друг и бывший одноклассник вице-президента США Джей Ди Вэнса, добавляет издание.

Отношение Путина к мирному плану и давление США

Источник Guardian, близкий к Кремлю, утверждает, что президенту России Владимиру Путину «понравились» общие контуры мирного предложения, но оно якобы не соответствует другим требованиям Москвы. В их числе — юридически обязывающая гарантия нерасширения НАТО на восток и закрепление нейтрального статуса Украины в ее конституции, говорится в публикации.

Пункт о потенциальном членстве Украины в Евросоюзе Россия готова рассмотреть только при условии исключения военной составляющей, заявил собеседник Guardian, приведя в качестве примера австрийскую модель нейтралитета.

Нейтральный статус Австрии был закреплен в конституции страны спустя 10 лет после окончания Второй мировой войны. Австрия не является членом НАТО и не может вступать в военные альянсы, ей запрещено размещать на своей территории иностранные военные базы.

По словам американских чиновников, Дональд Трамп придерживается «агрессивного графика» прекращения конфликта на Украине и намерен оказать беспрецедентное давление на Киев.

Источники газеты напоминают о ссоре между Трампом и Зеленским в феврале 2025 года, после которой украинскую делегацию фактически выгнали из Белого дома, а США затем приостановили обмен разведданными с Украиной.

С тех пор отношения между Киевом и Вашингтоном значительно улучшились, однако, по утверждению источников Reuters, США снова грозят оставить Украину без разведданных, а также без поставок оружия, если она не примет условия сделки. В то же время неназванный высокопоставленный американский чиновник не подтвердил агентству информацию об угрозах США остановить обмен разведданными.

Axios писал, что проект мирного соглашения разработали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при участии госсекретаря Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера. При этом консультации якобы проводились со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и секретарем Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустамом Умеровым.

Умеров «согласился с большей частью плана, внеся несколько изменений» и представил его Зеленскому, заявил Reuters высокопоставленный американский чиновник. Сам Умеров написал в телеграм-канале, что «никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов не давал», поскольку это не входит в его полномочия. По словам Умерова, во время командировки в США он выполнял «техническую» роль в организации переговоров.

Газета The Wall Street Journal утверждала со ссылкой на источники, что Украина якобы потребовала исключить из проекта мирного плана пункт об аудите всей международной помощи, полученной Украиной.

Три ключевых составляющих мирного плана

Президент США в интервью радиостанции Fox News 21 ноября назвал 27 ноября «подходящим дедлайном» для Украины, чтобы принять мирный план. Позже Трамп заявил в Белом доме, что Зеленскому «должно понравиться» предложенное соглашение.

«А если ему это не понравится, то, полагаю, им следует просто продолжать бороться», — сказал американский лидер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, с которым Зеленский обсуждал мирный план во время часового телефонного разговора, написал в соцсети Х, что любой план мирного урегулирования между Украиной и Россией должен основываться на трех условиях: «прекратить убийства, сохранив суверенитет Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально увеличить шансы на то, что война не возобновится».

«Любая критика мирного соглашения <…> либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии. Существует иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, оружия или усилим санкции, победа будет близка», — заявил Вэнс.

Однако мир, по его мнению, не может быть установлен «неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий».

Президент России 21 ноября подтвердил, что Москва получила от Вашингтона проект соглашения, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Однако, по словам Путина, документ не обсуждается предметно, поскольку «Украина против». Глава государства отметил, что ситуация на фронте, где российская армия добивается успехов, устраивает Россию и она готова как достигать целей СВО вооруженным путем, так и предметно обсуждать мирный план.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил в Х, что мирный план Трампа «призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней».

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации 21 ноября заявил, что страна переживает «один из самых трудных моментов» и находится под большим давлением. По его словам, Украина «может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски».

Зеленский заявил о готовности круглосуточно работать в ближайшую неделю ради «конструктивного поиска решений» вместе с Вашингтоном. Он пообещал «приводить аргументы, убеждать и предлагать альтернативы».